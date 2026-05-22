Rusko chce ukrýt jaderné rakety pod moře, tajné služby NATO bijí na poplach

Západní zpravodajské služby podle německých veřejnoprávních stanic WDR a NDR už delší dobu sledují ruskou loď Zvezdočka. Speciální plavidlo vzniklo pro přepravu těžké techniky přes otevřené moře a využívá mohutné jeřáby a nakládací rampy. Podle informací tajných služeb hraje klíčovou roli v projektu s kódovým označením „Skyt“.
Zjištění podle portálu Tagesschau naznačují, že Rusko možná už řadu let pracuje na novém způsobu rozmístění balistických raket.
Ty by měly být ukryté ve speciálních silech nebo kontejnerech na mořském dně, někdy v hloubce až několika set metrů. V případě konfliktu by je ruská armáda mohla odpálit na dálku, zatímco jejich nalezení a zničení by pro NATO znamenalo mimořádně složitý úkol.
Podle zdrojů Aliance se do projektu vedle lodi Zvezdočka zřejmě zapojila také speciální ponorka Sarov. Název „Skyt“ zřejmě odkazuje na starověké etnikum Skytů z oblasti Střední Asie. Podobně Rusko pojmenovalo i některé další strategické zbraňové systémy, například raketu Sarmat.
Podle německého námořního důstojníka Helgeho Adrianse má umístění a udržování balistických raket na mořském dně dvě klíčové výhody.
„Zaprvé, jejich neutralizace se jeví jako velmi nákladná. Zadruhé, tato metoda nabízí možnost úspory na ponorkách a jejich personálu. Rusko by mohlo dosáhnout stejného efektu s poměrně malým úsilím a náklady, na které v současnosti potřebuje ponorky s posádkou,“ řekl Tagesschau.
Adrians zároveň varuje, že podobný systém naráží na značné technické problémy. Komplikace podle něj přinášejí mořské proudy, zanášení sil, napájení zařízení i bezpečný přenos dat k raketám. Právě tyto překážky mohou podle expertů bránit rozšíření celé technologie.
Myšlenka ukrýt jaderné zbraně na dně oceánu není nová. Pentagon už v roce 1980 v rámci projektu Orca zvažoval systém raketových sil ukotvených k mořskému dnu. V případě války se mělo silo oddělit, vystoupat k hladině a následně odpálit raketu.
Americká armáda tehdy ocenila nízké náklady, dlouhou životnost i obtížnou zničitelnost systému, zároveň ale upozornila na problémy s komunikací a testováním bez prozrazení polohy.
Podle informací NATO Rusko pro projekt údajně vyvíjí raketu Skif, která vychází z ponorkové střely Sineva a může zasáhnout cíle vzdálené tisíce kilometrů. Není však jasné, zda Moskva už systém skutečně nasadila.
Bývalý velitel ruského letectva Viktor Bondarev už v roce 2017 tvrdil, že rakety Skif ukryté na mořském dně tvoří součást ruského arzenálu.