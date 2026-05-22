Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko chce ukrýt jaderné rakety pod moře, tajné služby NATO bijí na poplach

Autor:
  16:19
NATO se znepokojením sleduje ruský vojenský projekt, který podle západních tajných služeb počítá s rozmístěním jaderných raket na mořském dně. Skrytá odpalovací zařízení by v případě války představovala pro Alianci mimořádně obtížně zjistitelnou a zasažitelnou hrozbu
Jaderná ponorka třídy Borej se účastní cvičení ruských jaderných sil. (21....

Jaderná ponorka třídy Borej se účastní cvičení ruských jaderných sil. (21. května 2026) | foto: CTK / AP / Uncredited ČTK

Balistická raketa Sineva odstartovala z ponorky během cvičení ruských jaderných...
Rusko představilo své super torpédo Poseidon, údajně schopné ničivě zasáhnout...
Ruský mobilní strategický raketový systém projíždí během cvičení jaderných sil...
Ruské válečné lodě a jaderná ponorka se účastní cvičení jaderných sil na...
27 fotografií

Západní zpravodajské služby podle německých veřejnoprávních stanic WDR a NDR už delší dobu sledují ruskou loď Zvezdočka. Speciální plavidlo vzniklo pro přepravu těžké techniky přes otevřené moře a využívá mohutné jeřáby a nakládací rampy. Podle informací tajných služeb hraje klíčovou roli v projektu s kódovým označením „Skyt“.

Zjištění podle portálu Tagesschau naznačují, že Rusko možná už řadu let pracuje na novém způsobu rozmístění balistických raket.

Ty by měly být ukryté ve speciálních silech nebo kontejnerech na mořském dně, někdy v hloubce až několika set metrů. V případě konfliktu by je ruská armáda mohla odpálit na dálku, zatímco jejich nalezení a zničení by pro NATO znamenalo mimořádně složitý úkol.

Vyrobili jsme supertorpéda Poseidon, hlásí Rusko. Odborníci mají pochybnosti

Podle zdrojů Aliance se do projektu vedle lodi Zvezdočka zřejmě zapojila také speciální ponorka Sarov. Název „Skyt“ zřejmě odkazuje na starověké etnikum Skytů z oblasti Střední Asie. Podobně Rusko pojmenovalo i některé další strategické zbraňové systémy, například raketu Sarmat.

Podle německého námořního důstojníka Helgeho Adrianse má umístění a udržování balistických raket na mořském dně dvě klíčové výhody.

„Zaprvé, jejich neutralizace se jeví jako velmi nákladná. Zadruhé, tato metoda nabízí možnost úspory na ponorkách a jejich personálu. Rusko by mohlo dosáhnout stejného efektu s poměrně malým úsilím a náklady, na které v současnosti potřebuje ponorky s posádkou,“ řekl Tagesschau.

Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

Adrians zároveň varuje, že podobný systém naráží na značné technické problémy. Komplikace podle něj přinášejí mořské proudy, zanášení sil, napájení zařízení i bezpečný přenos dat k raketám. Právě tyto překážky mohou podle expertů bránit rozšíření celé technologie.

Myšlenka ukrýt jaderné zbraně na dně oceánu není nová. Pentagon už v roce 1980 v rámci projektu Orca zvažoval systém raketových sil ukotvených k mořskému dnu. V případě války se mělo silo oddělit, vystoupat k hladině a následně odpálit raketu.

Rusko odstartovalo cvičení jaderných sil, mluví o riziku střetu s NATO

Americká armáda tehdy ocenila nízké náklady, dlouhou životnost i obtížnou zničitelnost systému, zároveň ale upozornila na problémy s komunikací a testováním bez prozrazení polohy.

Podle informací NATO Rusko pro projekt údajně vyvíjí raketu Skif, která vychází z ponorkové střely Sineva a může zasáhnout cíle vzdálené tisíce kilometrů. Není však jasné, zda Moskva už systém skutečně nasadila.

Bývalý velitel ruského letectva Viktor Bondarev už v roce 2017 tvrdil, že rakety Skif ukryté na mořském dně tvoří součást ruského arzenálu.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Se záškrtem měsíc bojoval, pak chlapci selhalo srdce. Překvapilo nás to, říká lékař

Premium
Jedno z dětí hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava s krční formou...

Tříletý chlapec z Ostravy nepřežil nákazu záškrtem. Téměř měsíc bojovali o jeho život lékaři v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde byl od počátku napojený na přístroj ECMO, který podporoval funkce...

22. května 2026  16:41

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

22. května 2026  13:02,  aktualizováno  16:36

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

22. května 2026  16:34

Rusko chce ukrýt jaderné rakety pod moře, tajné služby NATO bijí na poplach

Jaderná ponorka třídy Borej se účastní cvičení ruských jaderných sil. (21....

NATO se znepokojením sleduje ruský vojenský projekt, který podle západních tajných služeb počítá s rozmístěním jaderných raket na mořském dně. Skrytá odpalovací zařízení by v případě války...

22. května 2026  16:19

Komplikace na trati z Prahy do Berouna. Vlak se srazil s autem, odnesl to pes

Nehoda uzavřela provoz mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi (22. května 2026)

Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se v pátek odpoledne srazil vlak s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou byl v úseku Řevnice-Radotín...

22. května 2026  15:37,  aktualizováno  16:17

Miluji Francouze. Macronův expremiér Attal potvrdil kandidaturu na prezidenta

Expremiér Gabriel Attal oznámil svou kandidaturu na prezidentské volby v roce...

Bývalý francouzský premiér Gabriel Attal v pátek oficiálně potvrdil svůj záměr kandidovat ve francouzských prezidentských volbách v roce 2027. Stávající prezident Emmanuel Macron již kandidovat...

22. května 2026  16:05

Moravcův nový projekt? Jedná protiprávně, ČT může chtít pokutu, varuje advokát

Premium
Bývalý moderátor České televize Václav Moravec představil nový mediální...

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec ve čtvrtek představil svůj nový mediální projekt Moravec.cz. Česká televize ale zároveň potvrdila, že konkurenční doložka, která by měla Moravcovi do...

22. května 2026

Írán chce i nadále vybírat poplatky za Hormuz. Je to jako výpalné, říká odborník

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Írán se navzdory pokračujícím jednáním o ukončení konfliktu stále nechce vzdát kontroly nad Hormuzským průlivem. S Ománem nyní vyjednává o novém systému plateb za proplutí. Zahraniční média...

22. května 2026  15:51

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  15:31

Chtěli unést ministra a svrhnout režim. V Německu odsoudili členy Císařské skupiny

Tři obžalovaní přicházejí do soudní síně při zahájení procesu s členy skupiny...

Německý soud v pátek uložil trest vězení třem příznivcům pravicově extremistické organizace, která si říkala Císařská skupina (Kaiserreichsgruppe). Shledal je vinnými z členství nebo podpory...

22. května 2026  15:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Splašení koně narazili s povozem do stromu. Zranily se i děti, pro muže letěl vrtulník

Splašení koně v Rožnově pod Radhoštěm narazili s povozem do stromu, pro...

Splašení koně, povoz nabouraný do stromu a zranění dvou dětí a muže, pro něhož musel letět do Rožnova pod Radhoštěm záchranářský vrtulník. Původně idylická odpolední vyjížďka koňským povozem v...

22. května 2026  15:26

Na výzvu nereagoval. Hnutí Duha chystá na Macinku kvůli slovech o teroristech žalobu

Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. (13. května...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka na začátku dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci. A kdyby měla být daňovými poplatníky nadále...

22. května 2026  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.