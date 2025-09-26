Až Rusové přiletí potřetí, NATO už je sestřelí, říká bezpečnostní expert

Už se to stalo zase. Ve čtvrtek večer z litevské letecké základny Šiauliai odstartovalo pět maďarských gripenů, aby nad Baltem zachytily pět ruských vojenských letounů. Stíhací bombardéry Su-30 a Su-35 a tři stíhačky MiG-31 se pohybovaly poblíž litevského vzdušného prostoru a mířily k Dánsku.
To samé se ve středu odehrálo kousek od Aljašky, kde americké stíhačky startovaly ke dvěma bombardérům Tu-95 a dvěma strojům Su-35. Rusové se stále pohybovali v mezinárodním vzdušném prostoru, ale už v takzvané identifikační zóně vzdušné obrany. Tento měsíc to bylo už potřetí, od začátku roku podeváté.
„To, co se stalo Estonsku, bylo z hlediska aliančních procedur zcela v pořádku. Ale samozřejmě pokud by se to opakovalo, nebo dokonce zhoršovalo, tak bychom naši reakci přitvrzovali. Teď jsme je ještě nesestřelili, ale když to udělají třikrát, tak už je sestřelíme.“