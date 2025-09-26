Až Rusové přiletí potřetí, NATO už je sestřelí, říká bezpečnostní expert

Premium

Fotogalerie 58

Americký letoun F-16 Fighting Falcon (vpravo) eskortuje ruský bombardér Tu-95 (uprostřed) a stíhačku Su-35 od pobřeží Aljašky. (25. září 2025) | foto: CTK / AP / Uncredited ČTK

Adam Hájek
  20:00
Ruské letectvo dál pokouší trpělivost Severoatlantické aliance. Kdy začnou spojenci ruské stíhačky sestřelovat? Podle bezpečnostního experta Jana Jireše se červená linie posunuje. „Stále existuje horká linka. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě může zvednout telefon a Rusům říci: Hele, tak to bylo naposledy. Jestli to uděláte ještě jednou, tak...,“ říká Jireš v rozhovoru pro iDNES Premium.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Už se to stalo zase. Ve čtvrtek večer z litevské letecké základny Šiauliai odstartovalo pět maďarských gripenů, aby nad Baltem zachytily pět ruských vojenských letounů. Stíhací bombardéry Su-30 a Su-35 a tři stíhačky MiG-31 se pohybovaly poblíž litevského vzdušného prostoru a mířily k Dánsku.

To samé se ve středu odehrálo kousek od Aljašky, kde americké stíhačky startovaly ke dvěma bombardérům Tu-95 a dvěma strojům Su-35. Rusové se stále pohybovali v mezinárodním vzdušném prostoru, ale už v takzvané identifikační zóně vzdušné obrany. Tento měsíc to bylo už potřetí, od začátku roku podeváté.

„To, co se stalo Estonsku, bylo z hlediska aliančních procedur zcela v pořádku. Ale samozřejmě pokud by se to opakovalo, nebo dokonce zhoršovalo, tak bychom naši reakci přitvrzovali. Teď jsme je ještě nesestřelili, ale když to udělají třikrát, tak už je sestřelíme.“

Jan Jireš

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Až Rusové přiletí potřetí, NATO už je sestřelí, říká bezpečnostní expert

Premium

Ruské letectvo dál pokouší trpělivost Severoatlantické aliance. Kdy začnou spojenci ruské stíhačky sestřelovat? Podle bezpečnostního experta Jana Jireše se červená linie posunuje. „Stále existuje...

26. září 2025

Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal v úterý při jejich jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o střely Tomahawk, aby donutil Rusko k míru. Uvedl to portál Axios s odvoláním na...

26. září 2025  19:53

V Nigérii se zhroutil zlatý důl. Zemřela stovka lidí, uvádějí místní zdroje

Nejméně 100 lidí ve čtvrtek zahynulo na severovýchodě Nigérie, když se zhroutil zlatý důl. Podle agentury Reuters to tvrdí přeživší a místní. Důl s desítkami horníků pod zemí se zhroutil v jižní...

26. září 2025  19:39

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Německé aerolinky Lufthansa se potýkají s vysokými náklady a s mnohem menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí. Plánují proto zrušit tisíce míst v administrativě. Tímto způsobem se snaží ušetřit a...

26. září 2025  19:31

Drony a migy byly záměrné, Rusko se snaží rozšířit válku, řekl ministr Lipavský

Ruské drony nad Polskem i migy v estonském vzdušném prostoru jsou ze strany Ruska záměrné akce se souhlasem prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen ministr zahraničí Jan Lipavský. „Nejedná se o ...

26. září 2025  19:01,  aktualizováno  19:25

Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel

Prohlášení západních zemí o sestřelování ruských letadel jsou neuvážená a nebezpečná, řekl v pátek mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Evropští diplomaté v předchozích dnech varovali Moskvu, že...

26. září 2025  18:48

Filipíny zasáhl další tajfun, deset lidí zemřelo a 433 tisíc dalších se evakuovalo

Přes filipínské ostrovy se přehnala další tropická bouře, která si vyžádala životy nejméně deseti lidí a evakuaci více než 433 tisíc obyvatel z vesnic ohrožených sesuvy půdy a povodněmi. Po tajfunu...

26. září 2025  18:34

Kyjev odhalil nad svým územím průzkumné drony. Mohou být z Maďarska, tvrdí

Ukrajina zaznamenala porušení svého vzdušného prostoru průzkumnými drony a tvrdí, že mohou být z Maďarska. Po poradě s vojenskými veliteli to v pátek oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj....

26. září 2025  16:23,  aktualizováno  18:29

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

26. září 2025  18:17

Exhejtmana Haška nazlobilo přidělování míst na kandidátce. PRO opouští

Někdejší jihomoravský hejtman za sociální demokraty Michal Hašek ukončil členství ve straně PRO Jindřicha Rajchla. Ta se v letošních sněmovních volbách spojila s hnutím SPD a její členové kandidují...

26. září 2025  16:52,  aktualizováno  18:12

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté působící na území unie měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu...

26. září 2025  17:54

Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu

Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce uvedl, že Liam Óg Ó hAnnaidh, vystupující pod uměleckým jménem Mo Chara, byl obviněn až po zákonném...

26. září 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.