Kolaps přijde z ničeho nic, v Kremlu nastala panika, soudí pozorovatelé

„Ruské plánování bylo nekompetentní a vycházelo z chybného předpokladu, že Ukrajinci jsou Rusku nakloněni a že jejich armáda se po invazi okamžitě zhroutí. Ruští vojáci si na vítěznou přehlídku v Kyjevě zřejmě vezli spíše vycházkové uniformy než zásoby munice a potravin,“ komentuje situaci Francis Fukuyama, americký autor s japonskými kořeny, který napsal slavnou knihu Konec dějin a poslední člověk.

Putin podle něho už poslal do války většinu své armády – nemá už k dispozici žádné rozsáhlé rezervy, které by mohl poslat do boje. Ruské jednotky uvázly před různými ukrajinskými městy, kde čelí obrovským problémům se zásobováním a neustálým ukrajinským útokům.