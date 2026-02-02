V Rusku chtějí zakázat nadávky, hrozí tvrdé tresty. Lingvisté se stavějí na odpor

Autor:
  16:43
V Rusku se schyluje ke střetu o využití košatosti jazyka. Na jedné straně stojí konzervativní politici a církev usilující o vymýcení vulgarismů pod hrozbou přísných trestů. Na straně druhé nečekaně oponují lingvisté. Ti tvrdí, že nadávky jsou unikátním kulturním dědictvím a je třeba je chránit. Tím, že se s nimi bude šetřit.
Ruští představitelé chtějí zakázat nadávání (ilustrační foto)

Ruští představitelé chtějí zakázat nadávání (ilustrační foto) | foto: ČTK

Ruský patriarcha Kirill slaví pravoslavné Vánoce. (6. ledna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...
Život v Moskvě (7. července 2025)
Ruský patriarcha Kirill po boku ruského prezidenta Vladimira Putina u...
16 fotografií

Celou debatu rozvířil patriarcha Kirill, který v projevu ke Státní dumě označil rozšířenost vulgarismů za duchovní nemoc. Vyzval poslance, aby našli způsob, jak zbavit nadávky mezi Rusy popularity. Patriarcha přirovnal normalizaci vulgarit v divadlech, filmech a mezi dětmi k alkoholismu.

Po boku patriarchy Kirilla stojí už 50 let tajemná žena. Navzdory pravidlům

Na to reagovali jazykovědci z Ústavu ruského jazyka V. V. Vinogradova při Ruské akademii věd. Ti volají po ochraně a zachování nadávek právě proto, aby skupina slov neztratila svou specifickou sílu. Podle lingvisty Vladimíra Pachomova by úplné vykořenění takových výrazů jazyk ochudilo. Lingvisté proto navrhují, aby se společnost spíše učila, kdy a jak vulgarismy vhodně používat, místo snahy o jejich zákaz.

Konzervativní politická scéna však stojí za Kirillem. Poslanec Státní dumy Alexandr Akseněnko již oznámil plány na razantní zpřísnění legislativy. Kritizuje zejména fakt, že současné pokuty za veřejné klení jsou zanedbatelné. Na svém Telegramu upozornil na absurdní situaci, kdy organizátoři koncertů údajně plných nadávek platí pokutu pouhých 2 500 rublů (přibližně 670 korun), což je částka často nižší než cena jedné vstupenky na danou akci.

Plešatá arcipizda z KGB. Ruským cenzorům utekl seznam urážek Putina

Akseněnko hodlá mezifrakční komisi pro ochranu ruského jazyka předložit návrh na desetinásobné zvýšení těchto pokut. Jeho plán zahrnuje také zavedení odpovědnosti za šíření vulgarismů na internetu a sociálních sítích a prodloužení promlčecí lhůty u těchto přestupků ze tří měsíců na jeden rok. Svůj postoj obhajuje tím, že ačkoliv by kultura měla zůstat svobodná, nesmí se násilně vnucovat lidem, kteří o vulgární projevy nestojí.

Tyto snahy o regulaci nejsou v Rusku ničím novým, neboť již před deseti lety podepsal prezident Vladimir Putin zákon zakazující vulgarismy v médiích a umění, uvádí BBC. Tehdejší legislativa zavedla například povinné varování na obálkách knih a vysoké pokuty pro organizace.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Babiš píše do Bruselu. V dopise špičkám EU kritizuje ceny emisních povolenek

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Předseda vlády Andrej Babiš se v dopise politikům Evropské unie před summitem o konkurenceschopnosti vyslovil pro pragmatický přístup k zelené transformaci. Mimo jiné v něm kritizuje vývoj cen...

2. února 2026  16:45

V Rusku chtějí zakázat nadávky, hrozí tvrdé tresty. Lingvisté se stavějí na odpor

Ruští představitelé chtějí zakázat nadávání (ilustrační foto)

V Rusku se schyluje ke střetu o využití košatosti jazyka. Na jedné straně stojí konzervativní politici a církev usilující o vymýcení vulgarismů pod hrozbou přísných trestů. Na straně druhé nečekaně...

2. února 2026  16:43

Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít

V Českých Budějovicích se výstaviště promění na olympijský park. (2. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začne ve čtvrtek olympijský festival. Návštěvníci si tam vyzkouší 23 převážně zimních sportů, třeba sjezdové a běžecké lyžování, bruslení nebo curling. Zavítají mezi...

2. února 2026  16:38

Bezdomovci jim sloužili jen za stravu a nuzný nocleh, soudí otce se synem

Dvojice mužů se u hradeckého krajského soudu zodpovídá z obchodování s lidmi...

Z obchodování s lidmi se u Krajského soudu v Hradci Králové zodpovídají otec a syn Bradáčovi z Jičínska. Podle spisu nejméně od roku 2017 do března 2025 systematicky zneužívali pět sociálně slabých...

2. února 2026  16:14

Opilého řidiče prozradily stopy ve sněhu, nadýchali také nezletilí spolujezdci

Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé

U železniční zastávky v obci Česká na Brněnsku se snažil i s autem ukrýt opilý řidič, který při honičce nakrátko setřásl pronásledující policisty. Prozradily jej však stopy na zasněženém chodníku....

2. února 2026  16:01

OBRAZEM: Autobus ani tramvaj dnes nečekejte. Německo ochromila stávka v dopravě

německo stávka odbory verdi MHD

Po celém Německu v pondělí stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly stát v garážích a depech. Jejich řidiči požadují lepší pracovní...

2. února 2026  15:53

OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem...

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném...

2. února 2026  15:48

Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

„Já řídím vládu a tvrdě ji řídím,“ rozesmál premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše dotaz jednoho z novinářů, zda vládu řídí on, nebo šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr...

2. února 2026  15:29,  aktualizováno  15:45

Ministr Klempíř si pozve umělce z demonstrace na Pavlovu podporu

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř si pozve umělce, kteří se v neděli účastnili demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla v centru Prahy. „Všechny ty umělce, kteří byli na pódiu, tak je...

2. února 2026  11:49,  aktualizováno  15:43

Majitel psa před soud nemusí. Pokousané ženě vyplatil odškodné a uhradil léčbu

ilustrační snímek

Státní zástupce podmíněně zastavil trestní stíhání majitele psa, jehož volně pobíhající zvíře pokousalo ženu v lokalitě Bílé stráně u Litoměřic. Majitel poškozené vyplatil odškodné a uhradil náklady...

2. února 2026  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...

2. února 2026  11:51,  aktualizováno  15:17

To obočí sis nechala, že? Ďábel opět nosí Pradu a hrdinka Meryl Streepové se vdala

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2

Producenti zveřejnili trailer filmu Ďábel nosí Pradu 2, který po dvaceti letech vrací na plátno původní hlavní postavy komedie ze světa módy. Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a...

2. února 2026  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.