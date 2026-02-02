V Rusku chtějí zakázat nadávky, hrozí tvrdé tresty. Lingvisté se stavějí na odpor

Celou debatu rozvířil patriarcha Kirill, který v projevu ke Státní dumě označil rozšířenost vulgarismů za duchovní nemoc. Vyzval poslance, aby našli způsob, jak zbavit nadávky mezi Rusy popularity. Patriarcha přirovnal normalizaci vulgarit v divadlech, filmech a mezi dětmi k alkoholismu.
Na to reagovali jazykovědci z Ústavu ruského jazyka V. V. Vinogradova při Ruské akademii věd. Ti volají po ochraně a zachování nadávek právě proto, aby skupina slov neztratila svou specifickou sílu. Podle lingvisty Vladimíra Pachomova by úplné vykořenění takových výrazů jazyk ochudilo. Lingvisté proto navrhují, aby se společnost spíše učila, kdy a jak vulgarismy vhodně používat, místo snahy o jejich zákaz.
Konzervativní politická scéna však stojí za Kirillem. Poslanec Státní dumy Alexandr Akseněnko již oznámil plány na razantní zpřísnění legislativy. Kritizuje zejména fakt, že současné pokuty za veřejné klení jsou zanedbatelné. Na svém Telegramu upozornil na absurdní situaci, kdy organizátoři koncertů údajně plných nadávek platí pokutu pouhých 2 500 rublů (přibližně 670 korun), což je částka často nižší než cena jedné vstupenky na danou akci.
Akseněnko hodlá mezifrakční komisi pro ochranu ruského jazyka předložit návrh na desetinásobné zvýšení těchto pokut. Jeho plán zahrnuje také zavedení odpovědnosti za šíření vulgarismů na internetu a sociálních sítích a prodloužení promlčecí lhůty u těchto přestupků ze tří měsíců na jeden rok. Svůj postoj obhajuje tím, že ačkoliv by kultura měla zůstat svobodná, nesmí se násilně vnucovat lidem, kteří o vulgární projevy nestojí.
Tyto snahy o regulaci nejsou v Rusku ničím novým, neboť již před deseti lety podepsal prezident Vladimir Putin zákon zakazující vulgarismy v médiích a umění, uvádí BBC. Tehdejší legislativa zavedla například povinné varování na obálkách knih a vysoké pokuty pro organizace.