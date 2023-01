Buča či Irpiň jsou novými Lidicemi, prohlásil ředitel osvětimského muzea

„Podobná zvrácená megalomanie, podobná touha po moci a podobně znějící mýty o jedinečnosti, velikosti, nadřazenosti. Jen psané rusky. Nevinní lidé znovu v Evropě masově umírají,“ řekl podle agentury Reuters Cywiński ve svém projevu k 78. výročí osvobození Osvětimi Rudou armádou publiku, ve kterém byli i přeživší holokaustu.

„Dnešní čtvrť Wola ve Varšavě, Zamojska, Oradour-sur-Glane a Lidice se jmenují Buča, Irpiň, Hostomel, Mariupol a Doněck,“ přirovnal polský historik místa spojená s nacistickým vyvražďováním s městy, které se staly synonymem ruských zvěrstev na Ukrajině.

Nacisté Lidice s 503 obyvateli vypálili 10. června 1942. Důvodem bylo podezření gestapa na spojitost místních s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřeleno bylo 173 lidických mužů. Ženy skončily v koncentračním táboře. Část dětí putovala do německých rodin na poněmčení a část do vyhlazovacího tábora v Chelmnu.

Pro přeživší nacistického vyhlazovacího tábora je ruská invaze vůči sousednímu, „bratrskému“ státu nepochopitelná. „“Rusko, které nás tu osvobodilo, teď vede válku u našich hranic na Ukrajině. Proč?“, ptala se během slavnosti Zdzislawa Wlodarczyková, jedna z 18 bývalých vězňů a vězeňkyň, kteří se akce v Osvětimi zúčastnili.

Bogdanu Bartnikowskému, jemuž bylo dvanáct, když jej Němci odvedli do Osvětimi, se vrátily vzpomínky na dobu nacistické hrůzovlády, když viděl v televizi malou holčičku s medvídkem v ruce mezi davy ukrajinských uprchlíků.

„Byla to pro mě doslova rána do hlavy, protože jsem najednou po téměř 80 letech viděl to, co jsem viděl v nákladním vagónu, když mě převáželi do Osvětimi. Vedle mě seděla malá holčička a objímala na hrudi panenku,“ řekl agentuře AP dnes jednadevadesátiletý Bartnikowski.

Kvůli pokračující agresi vůči Ukrajině nebyli ruští představitelé na vzpomínkové slavnosti pozváni. Ruská delegace mimo rámec oslav položila věnec u hrobů rudoarmějců, uvedl na svém webu list Gazeta Wyborcza.

Cywiński se přiznal, že si neumí v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině představit, že by podepsal dopis ruskému velvyslanci s pozváním na oslavy. „Doufám, že se to v budoucnosti změní, ale čeká nás dlouhá cesta. Rusko bude potřebovat nesmírně mnoho času a hluboké sebezpytování po této válce, než se bude moci vrátit do civilizovaného světa,“ usoudil Cywiński.

Rozdíl v poselství prezidentů

Ruský vrchní rabín Berel Lazar odsoudil nepozvání ruské delegace jako „politické hry“, které „nemají v den památky holokaustu místo“. „Pro nás je to jednoznačně ponížení, protože dokonale víme a pamatujeme si roli Rudé armády při osvobozování Osvětimi a při vítězství nad nacismem.“

Ruský prezident Vladimir Putin k příležitosti Mezinárodního dne obětí holokaustu uvedl, že s nacistickými plány na vyvraždění Židů a dalších národů skoncoval především Sovětský svaz. Při čtvrtečním setkání s hlavním ruským rabínem a předsedou federace židovských obcí v Rusku zdůraznil, že většina Židů, zavražděných nacisty, byli sovětští občané.

Šéf Kremlu rovněž zopakoval své tvrzení, že ruští vojáci, kteří na jeho rozkaz vpadli loni v únoru na Ukrajinu, bojují proti „neonacistům“. „Zapomenutí lekcí historie vede k opakování strašných tragédií. Svědčí o tom zločiny proti civilistům, etnické čistky a trestné výpravy, které na Ukrajině organizují neonacisté. Právě s tímto zlem hrdinně, bok po boku nyní bojují naši vojáci,“ prohlásil ruský prezident, aniž by pro svá tvrzení předložil jakékoliv důkazy.

Podle CBS News Putinovy výpady na adresu Ukrajincům stojí v ostrém kontrastu s diplomatickým projevem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Ukrajina dnes jako vždy ctí památku milionů obětí holocaustu. Víme a pamatujeme si, že lhostejnost zabíjí společně s nenávistí. Lhostejnost a nenávist jsou vždy schopny vytvořit zlo pouze společně,“ řekl Zelenskyj u kyjevského památníku holocaustu Babí Jar, který poničilo ruské ostřelování.

„Opakujeme to ještě silněji než dříve: už nikdy více nenávisti, už nikdy více lhostejnosti,“ řekl Zelenskyj. „Čím více národů světa překoná lhostejnost, tím méně prostoru bude ve světě pro nenávist.“

Podle známého amerického historika Timothyho Snydera je dnešní Rusko jednoznačně fašistické. Ukrajina se již jednou stala terčem fašistických imperialistických ambicí, Kreml se dnes chová v podstatě stejně, podotýká Snyder. Někteří ukrajinští bývalí vězni koncentračních táborů ruskou „denacifikaci“ nepřežili. Ukrajinci i proto o Rusech hovoří jako o „nacistech“.

Ruští představitelé trvají na tom, že nacisté jsou naopak všichni ti, kdo stojí proti Rusku. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přirovnal americké vedení k Hitlerovi, přičemž prohlásil, že USA usilují prostřednictvím Ukrajiny o „konečné řešení ruské otázky“. Ještě předtím řekl, že Hitler měl židovskou krev a největšími antisemity jsou židé, čímž vyvolal značné pobouření u neutrálního Izraele.