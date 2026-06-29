„Nizozemské zpravodajské služby odhadují, že se Rusko připravuje na dlouhodobou konfrontaci s Evropou,“ stojí ve zprávě ministerstva. „V nejhorším případě by mohlo dojít k omezené válce proti členům NATO do jednoho roku od ukončení ruské války na Ukrajině,“ dodali představitelé nizozemského resortu obrany.
Varování Nizozemska přichází v době, kdy se představitelé členských zemí Severoatlantické aliance připravují na summit v tureckém hlavním městě Ankaře, který se bude konat 7. a 8. července. Jedním z hlavních bodů programu bude podle AFP právě potenciální hrozba představovaná Moskvou.
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Šéf NATO Mark Rutte již dříve prohlásil, že Rusko by mohlo být připraveno použít vojenskou sílu proti NATO do pěti let. Aby ruské hrozbě dokázali Nizozemci čelit, stanovili si cíl, že do pěti let bude polovina jejich operačních kapacit bezpilotní.
K dosažení tohoto cíle hodlá nizozemská vláda zřídit speciální výzkumná zařízení zaměřená na konstrukci dronů schopných eliminovat jiné bezpilotní letouny.
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„Otázkou je, zda budou Evropa a Nizozemsko včas dostatečně silné, aby ochránily naši svobodu, bezpečnost a způsob života,“ uvedla nizozemská ministryně obrany Dilan Yesilgozová. „To je odpovědnost každé generace, ale málokdy to bylo tak naléhavé,“ dodala.