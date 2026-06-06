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Rusko chystá vlastní Starlink. Komerční provoz plánuje od příštího roku

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  8:22
Rusko plánuje v příštím roce spustit vlastní satelitní internetový systém, který má být menší obdobou Starlinku provozovaného společností SpaceX amerického podnikatele Elona Muska. Podle agentury Reuters to uvedl šéf společnosti Iks Holding Alexej Šelobkov, která projekt vyvíjí.
Ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru...

Ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (5. června 2026) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...
Ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru...
Petrohradské ekonomické fórum, šéf saské organizace strany AfD Jörg Urban na...
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„Dobrou zprávou je, že už na tom pracujeme. Satelity se vypouštějí. V příštích týdnech zahájíme testování a, jak jsme slíbili, komerční provoz začne v roce 2027,“ řekl Šelobkov na panelové diskusi během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu.

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Úspěšné ukrajinské dronové útoky na ruské rafinerie v posledních měsících dávají někteří vojenští experti do souvislosti se schopností nových ukrajinských dronů s umělou inteligencí připojovat se k síti Starlink, která je odolnější vůči rušení signálu, píše Reuters.

Terminály Starlink nejsou v Rusku kvůli invazi na Ukrajinu oficiálně dostupné. Do země se ale dostávaly přes třetí státy, například středoasijské republiky. Ukrajina si letos v zimě stěžovala, že je ruská armáda využívá k ovládání útočných dronů vybavených příslušnou anténou. V únoru pak Muskova firma terminály používané ruskými silami zablokovala, což podle dostupných informací zpomalilo postup ruské armády.

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Společnost Bureau 1440, která je součástí Iks Holdingu, letos v březnu oznámila, že vyslala do vesmíru prvních 16 komunikačních družic určených pro nový systém. Během několika let chce vypustit celkem 900 satelitů. Síť Starlink v současnosti tvoří přibližně 10 tisíc satelitů.

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