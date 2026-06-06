Rusko chystá vlastní Starlink. Komerční provoz plánuje od příštího roku

„Dobrou zprávou je, že už na tom pracujeme. Satelity se vypouštějí. V příštích týdnech zahájíme testování a, jak jsme slíbili, komerční provoz začne v roce 2027,“ řekl Šelobkov na panelové diskusi během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu.
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Úspěšné ukrajinské dronové útoky na ruské rafinerie v posledních měsících dávají někteří vojenští experti do souvislosti se schopností nových ukrajinských dronů s umělou inteligencí připojovat se k síti Starlink, která je odolnější vůči rušení signálu, píše Reuters.
Terminály Starlink nejsou v Rusku kvůli invazi na Ukrajinu oficiálně dostupné. Do země se ale dostávaly přes třetí státy, například středoasijské republiky. Ukrajina si letos v zimě stěžovala, že je ruská armáda využívá k ovládání útočných dronů vybavených příslušnou anténou. V únoru pak Muskova firma terminály používané ruskými silami zablokovala, což podle dostupných informací zpomalilo postup ruské armády.
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Společnost Bureau 1440, která je součástí Iks Holdingu, letos v březnu oznámila, že vyslala do vesmíru prvních 16 komunikačních družic určených pro nový systém. Během několika let chce vypustit celkem 900 satelitů. Síť Starlink v současnosti tvoří přibližně 10 tisíc satelitů.