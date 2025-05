Rusko hlásí nejméně sedm mrtvých po pádu mostu. Podle úřadů to byl útok zvenčí

Autor: ČTK , iDNES.cz

1:56

V ruské Brjanské oblasti u hranic s Ukrajinou se v noci na neděli zřítil most, do něhož narazil osobní vlak a vykolejil. Nejméně sedm lidí zahynulo, uvedl gubernátor oblasti Alexander Bogomaz. V nemocnicích skončilo 28 lidí, napsala agentura RIA Novosti. Podle ní je mezi mrtvými i strojvůdce. Podle úřadů se most zřítil v důsledku zásahu zvenčí.