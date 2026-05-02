Moskvani se vracejí k tradicím v jídle i oblékání. Západ nás odřízl, stěžují si

  12:58
V kuchařské škole v Moskvě připravuje Julia tradiční dezert smetannik. A stejně jako ona se i řada dalších obyvatel Moskvy vrací ke svým tradičním kořenům. Tento trend podporuje jak Kreml, tak samotní Rusové a umocňuje ho izolace vůči Západu.
Žena v kokošníku na zápasu ruské fotbalové ligy mezi Krasnodarem a Spartakem Moskva v Krasnodaru. (2. listopadu 2025) | foto: Vitaly Timkiv / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

„V těchto nejistých časech máme chuť vrátit se k tomu, co je nám známé, být blíž svým kořenům, abychom v nich našli klid a rovnováhu,“ řekla agentuře AFP Julia Fedichová, 27letá lektorka, která se učí vařit „klasická ruská jídla“.

„Zájem o ruskou kuchyni a její nové variace mezi mladými lidmi stále roste,“ dodal šéfkuchař Vladislav Grišin, který vede kuchařskou školu a učí v ní, jak se připravují pirožky nebo slavná polévka z červené řepy – boršč.

Zájem Rusů o jejich kulturní dědictví se projevuje také v zapomenutých regionálních produktech, jako je například drobný druh ostružiníku – ostružiník moruška. Anebo v oživení tradice bani, ruské parní lázně, která někdy zahrnuje skákání do sněhu a mrskání březovými větvičkami. Zájem je i o pouzdro na mobilní telefon ve tvaru tradičního okenního rámu.

Toto nadšení pro kulturní dědictví, které bylo dříve považováno za projev snobství, se hromadně rozšířilo od začátku ruské války na Ukrajině v únoru 2022 a také s rostoucím počtem evropských a amerických sankcí.

Tradiční předměty, které ještě před čtyřmi lety v každodenním životě téměř chyběly, se opět vrací do módy, jako například dámská čelenka kokošník.

„Dozvěděl jsem se, že se rodí nová ruská tradice: dívky a mladé ženy chodí do barů (...) oblečené v kokošnících a tradičních oděvech,“ poznamenal loni v říjnu ruský prezident Vladimir Putin. „Upřímně, to mě nesmírně těší,“ řekl.

Ruský prezident je první, kdo vybízí své spoluobčany, aby se distancovali od Západu, jeho hodnot a „dekadentního“ způsobu života, a zároveň Rusko izoluje. Zahraniční sociální sítě jsou blokovány nebo omezeny a nezávislá média jsou v exilu. Přímé lety na Západ jsou pozastaveny a získat vízum do některého ze států Evropské unie nebo do USA je velmi komplikované.

Devětatřicetiletá Natalja, zámožná obyvatelka Moskvy, dříve trávila všechny dovolené v Evropě, ale kvůli vízovým omezením „tam už nechce jezdit“, jak řekla agentuře AFP. Nezlobí se ale na Kreml; terčem její nevole jsou Evropané. Rozčiluje ji, že je obětí „diskriminace na základě pasu“, ačkoli ruskou ofenzivu na Ukrajině „nikdy nepodporovala“.

Podle Denise Volkova, ředitele nezávislého střediska Levada, které ruské úřady označily za „zahraničního agenta“, se ještě před deseti lety dva ze tří Rusů hlásili k proevropským postojům. Od roku 2014, kdy Moskva anektovala ukrajinský poloostrov Krym a po následných západních sankcích se však tento trend obrátil: stejný počet Rusů nyní projevuje vůči Evropě nepřátelství, dodal Volkov.

Průzkum, který středisko Levada provedlo loni v létě, zjistil, že se počet Rusů vnímajících Rusko jako „jednu z nejlepších zemí na světě“ za 30 let více než zdvojnásobil – z 36 procent v roce 1996 na 76 procent.

Návrat k tradici je patrný i v módě. Řada značek konfekčního oblečení nyní kombinuje jemné výšivky s moderními střihy nebo tradiční květinové vzory s ležérním stylem, jako například značka Tvoe se svou kolekcí Russian Vibes, která na tričkách nabízí motivy matrjošek nebo tradičních okenních rámů.

Devětadvacetiletá interiérová návrhářka Anna Lossevová vysvětluje tento trend novým vlastenectvím. „Moji zákazníci už nechtějí kopírovat Západ. Upřednostňují autentické před standardizovaným,“ říká.

Někteří si u ní dokonce coby dekorativní prvek do obývacího pokoje objednali ikonostas – dřevěnou přepážku zdobenou ikonami, jaké jsou v pravoslavných kostelech.

Jiní se naopak odmítají přiklonit na jednu stranu. Jako například Alexej Kočkarev, spoluzakladatel nové restaurace s ruskou kuchyní. Její bílené stěny odkazují na staré pravoslavné kláštery, zatímco výzdoba jeho podniku dýchá čistým skandinávským stylem.

„Je to záměrný dualismus,“ vysvětluje 37letý restauratér. „Nadšení pro tradice je reakcí Rusů na vnější tlak. Ale pořád jsme neoddělitelně spjatí s Evropou, tak proč bychom si museli vybrat jen jednu z těchto dvou možností?“

Moskvani se vracejí k tradicím v jídle i oblékání. Západ nás odřízl, stěžují si

Žena v kokošníku na zápasu ruské fotbalové ligy mezi Krasnodarem a Spartakem...

V kuchařské škole v Moskvě připravuje Julia tradiční dezert smetannik. A stejně jako ona se i řada dalších obyvatel Moskvy vrací ke svým tradičním kořenům. Tento trend podporuje jak Kreml, tak samotní Rusové a umocňuje ho izolace vůči Západu.

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

