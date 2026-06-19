Moskva odmítá jednat s evropskými představiteli i poté, co předseda Evropské rady António Costa podle médií navázal krátký kontakt s ruskou stranou, za což podle zdrojů severu Politico čelil ve čtvrtek na unijním summitu ostré kritice od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Friedricha Merze.
Peskov v pátek sdělil, že zdravý rozum diktuje potřebu kontaktů s Evropou i kvůli obrovskému množství složitých otázek, ale dodal, že Evropané musí změnit svůj přístup k Rusku.
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„Evropané mají velmi vážnou mylnou představu: Předpokládají, že jednání s Ruskem musí být vedena z pozice síly a na základě ruské slabosti. To je největší chyba... Takové rozhovory nikam nepovedou,“ řekl mluvčí Kremlu novinářům. „Vychází to z evropské neschopnosti, dezinformací nebo hlouposti? Nevíme to jistě, ale je to fakt,“ dodal.
Peskov dodal, že Rusko je ochotno jednat, pokud na druhé straně bude otevřenost k zahájení skutečného dialogu, a „ne moralizování nebo zejména kladení ultimát“.
Vztahy mezi Ruskem a EU i jednotlivými unijními zeměmi jsou na bodu mrazu kvůli ruské válce proti Ukrajině, kterou rozpoutal v únoru 2022 rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina k invazi do sousední země.
Lavrov vyzval k novému uspořádání
Kancelář předsedy Evropské rady Costy v posledních týdnech navázala s Kremlem „krátké kontakty na diplomatické úrovni, aby otevřela komunikační kanály“, uvedly tento týden neoficiální zdroje. V posledním více než roce přitom EU stála stranou a nechávala pokusy o zprostředkování ukončení konfliktu na americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Costova iniciativa však odhalila rozpory na summitu lídrů EU v Bruselu, přičemž někteří uvedli, že s nimi nebyla koordinována a že by se EU měla zaměřit na vyvíjení většího tlaku na Rusko. Ukrajina přitom hovoří o obratu v průběhu války díky intenzivnějším dronovým útokům hluboko v Rusku, zaměřeným na přístavy, rafinerie a další klíčovou infrastrukturu.
Naopak rakouský kancléř Christian Stocker v rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek deníkem Financial Times uvedl, že EU by měla využít momentu hybnosti kolem mírových rozhovorů na Ukrajině k tomu, aby pokročila v úsilí o obnovení jednání s Putinem.
Ruský ministr zahraničí Lavrov označil Evropskou unii za „stranu konfliktu“. V prohlášení zveřejněném ruským ministerstvem zahraničí rovněž odmítl dosavadní bezpečnostní model v Evropě a vyzval k novému uspořádání.
Skutečným cílem evropských politiků, napsal mimo jiné Lavrov, není vyjednávat s Ruskem, ale zachránit vládu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a udržet sousední zemi jako základnu pro pokračující konfrontaci s Ruskem.
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„Veškeré zkušenosti s vyjednáváním s Evropou jako součástí ‚kolektivního Západu‘ za posledních 20 let odhalují pouze jednu věc: jednání s Ruskem jsou klamnou taktikou, diplomatickým krytím geopolitické expanze Západu a jeho institucí, především NATO a Evropské unie, na východ - směrem k ruským hranicím,“ uvedl.
Podle Lavrova Evropa nemůže působit jako neutrální prostředník. „Evropu vnímáme jako stranu konfliktu, která má zájem na porážce Ruska,“ napsal. Rusko sice kontakt neodmítá, ale nepovažuje EU za vhodného partnera pro vyjednávání, zdůraznil Lavrov.