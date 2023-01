Máme strach, nic nám neřekli. Moskvany protivzdušná obrana ve městě děsí

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Minulý týden se na střechách několika vládních budov v Moskvě objevily raketové systémy určené ke zneškodnění letadel či přilétajících raket. Fotografie na sociálních sítích ukazovaly například ruský samohybný protiletadlový protiletadlový systém Pancir-S1 na střeše osmipatrové budovy spadající pod ruské ministerstvo obrany ve čtvrti Taganka asi dva kilometry od Kremlu.

Zaměstnanci ministerstva díky tomu možná spí v noci klidněji, obyvatele hlavního města ovšem pohled na výhružně působící raketomety příliš neuklidnil. Spíše naopak.

„Když jsem poprvé četla zprávy o systémech protivzdušné obrany v Moskvě, myslela jsem si, že jsou to falešné zprávy. A pak jsem ten systém protivzdušné obrany uviděla na nedaleké budově, když jsem stála na svém balkoně,“ řekla serveru The Moscow Times žena, která žije poblíž stanice metra Taganskaja. V noci se několikrát vzbudila kvůli ohňostrojům, aby se ujistila, že na Moskvu nedopadají rakety. „Bylo to velmi děsivé,“ říká.

Moskevské úřady umístily systémy protivzdušné obrany i mimo budovy. Jeden je v národním parku Losí ostrov na severovýchodním okraji Moskvy. „Někteří lidí panikaří, jiní jsou podrážděni a někteří to považují za vojenskou eskalaci. Lidé jsou naštvaní, že nejsou žádné oficiální informace,“ říká o umístění nejmenovaný Moskvan, který žije poblíž parku.

Místní se bojí, že trosky raket určených k zastavení nepřátelských dronů či střel mohou spadnout na jejich domovy. Připomínají, že ruští představitelé jako například šéf diplomacie Sergej Lavrov obviňovali Ukrajince, že umisťují protivzdušné systémy do městského prostředí a kvůli sestřelování ruských raket tak mohou sami za svá zničená města a zabité či zraněné civilisty.

„Lavrov si stěžoval na instalaci systémů protivzdušné obrany v obytných oblastech na Ukrajině. Totéž se nyní děje v Moskvě,“ podotýká Moskvan, který žije rovněž poblíž zmíněné stanice Taganskaja. „Myslím si, že to je absurdní.“

Někteří obyvatelé říkají, že jsou „unaveni nervozitou“ a snaží se válkou na Ukrajině a možností napadení Ruska nezabývat. „Rozumíme tomu, že budou chránit centrum Moskvy a ministerstvo obrany. Hledíme si vlastních věcí a jen čekáme na to, až to skončí,“ říká Věra, jejíž domov se nachází v blízkosti sídla ministerstva obrany.

Skutečná ochrana, nebo jen propaganda?

Ruští představitelé instalaci raketových systémů odmítli komentovat. „Zde bych vás rád přesměroval výhradně na naše ministerstvo obrany. Jsou zodpovědní za zajištění bezpečnosti celé země a konkrétně hlavního města,“ odpověděl v pátek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na novinářský dotaz k posilování protivzdušné obrany v metropoli. Výbor pro obranu Státní dumy označil fotografie a videa obranných systémů za falešné.

Den po instalování systémů Pancir ruské ministerstvo obrany uspořádalo cvičení na obranu Moskevské oblasti proti vzdušným útokům zaměřeným na vojenská, průmyslová a administrativní zařízení. Tréninku se zúčastnilo 150 vojáků.

Podle ruských vojenských blogerů přítomnost protivzdušné obrany v Moskvě naznačuje, že Rusko bere vážně možnost ukrajinského útoku drony. Na armádních základnách či ve skladech munice na Krymu a v Rusku se v posledních měsících odehrála série záhadných explozí, které mají podle analytiků zřejmě na svědomí ukrajinské drony schopné uletět až tisíc kilometrů.

„Ukrajina má technické schopnosti vysílat drony, které by mohly dosáhnout Moskvy,“ podotýká vojenský analytik Jurij Fedorov. „Otázkou je, proč tyto drony nemohou být zachyceny ruskými systémy protivzdušné obrany na cestě z Ukrajiny do Moskvy,“ dodal Fedorov. Podle něj to ukazuje, „že ruská protivzdušná obrana je v žalostném stavu“.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) Kreml pravděpodobně umístěním raketových systémů sleduje propagandistické cíle. Vytváří tím „štvavé obrazy, které vykreslují válku jako větší hrozbu pro ruskou veřejnost“. Podle ISW Kreml pravděpodobně nevěří, že by Ukrajina skutečně mohla zasáhnout Moskvu. Pokouší se spíše dosáhnout mobilizačního efektu tím, že maluje obraz hlavního města opětovně ohroženého „nacistickým“ nepřítelem, tentokráte ukrajinským „fašistickým režimem“.

Za novou „Velkou vlasteneckou válku“, za kterou je v Rusku označována druhá světová válka, označil konflikt na Ukrajině místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv. „Ukronacisté a západní Evropa jsou přímými dědici těch, kteří bojovali s Ruskem. A válka s nimi je tedy novou vlasteneckou válkou. A vítězství bude naše,“ napsal den poté, co se v Moskvě objevily Panciry.