Amputace rukou zdravotně postižené ženy, která nebyla schopna si přivolat pomoc, se odehrála už minulý měsíc, ale rozruch kolem incidentu vypukl až nyní. Na dřívější stížnosti úřady nebraly zřetel.
Ředitel kliniky byl propuštěn, informoval podle portálů Meduza a The Moscow Times jeden z moskevských poslanců Roman Galenkin, v jehož obvodu se klinika nachází.
Zdravotníci tvrdí, že pacientce svazovali ruce, „aby si neublížila“, napsala státní agentura TASS. Dodala, že státní zařízení na jihozápadě Moskvy dál normálně funguje – a má bezbariérový přístup.
Původně šlo o domov s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené. Před čtyřmi lety se přejmenovalo na sociální dům Obručevskij, ale fakticky jde o léčebnu pro 501 pacientů trpících chronickými psychickými potížemi, kteří potřebují stálou péči.
Ošetřovatelům, kteří ke svazování pacientky místo speciálních lékařských pout používali vlněné punčocháče, hrozí v případě odsouzení za těžkou újmu na zdraví jeden rok za mřížemi, napsaly The Moscow Times.
