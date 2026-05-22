Moskva osázela náměstí umělou levandulí. Smrdí a za tepla ztrácí tvar, stěžují si lidé

Autor: ,
  9:14
Lubjanské náměstí v centru Moskvy, známé jaké Lubjanka, komunální služby před časem „osázely“ levandulí, která ovšem byla z plastu. Výzdoba tvořená umělými květinami vyvolala smíšené reakce lidí. Portál Meduza informoval, že ve čtvrtek odpoledne pracovníci začali umělohmotné rostliny na záhonech nahrazovat živými.
foto: Jan Scherders / Tetra Images / ProfimediaProfimedia.cz

Budova ruské tajné služby FSB na Lubjanském náměstí v Moskvě. (21. září 2015)
Meduza napsala, že městské úřady o labyrintu tvořeném záhony s plastovou výzdobou hovořily jako „o bohatém levandulovém poli“, na kterém jsou rostliny vypadající tak realisticky, že je lze zaměnit za skutečné. Podle Meduzy však keříčky vypadaly spíše jako vřes.

Někteří lidé si novou výzdobu Lubjanky, na které stojí stejnojmenná budova s nechvalně známým vězením a sídlem části tajné služby FSB, pochvalovali. Prý u nich vyvolávala dobrou náladu a připomínala jim francouzskou Provence.

olegjoukov

Фейковые поля. Лаванда оказалась пластмассовой. Разочарование.

7. května 2026 v 19:27, příspěvek archivován: 22. května 2026 v 8:59
Jiní si ale stěžovali na charakteristický zápach plastu, který se z umělohmotné levandule linul, a to ještě před příchodem horkého počasí. Když se oteplilo, objevily se informace, že plast ztrácí tvar. Podle dalších nespokojených lidí byla tato výzdoba nevkusná.

Plastové rostliny se jako ozdoba na veřejném prostranství v Moskvě v minulosti objevily, nikdy ale ne v takovém rozsahu jako na Lubjance, uvádí Meduza. Krajinářská architektka Anastasia Sokolovová vysvětlila, že je to levnější než vysazovat živé rostliny. Ty je potřeba zalévat a zastřihávat.

Také bylo chladno a město bylo třeba vyzdobit na důležité svátky, které si Rusko v květnu připomíná. Podle architektky by živé rostliny studené počasí nevydržely.

