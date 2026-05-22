Meduza napsala, že městské úřady o labyrintu tvořeném záhony s plastovou výzdobou hovořily jako „o bohatém levandulovém poli“, na kterém jsou rostliny vypadající tak realisticky, že je lze zaměnit za skutečné. Podle Meduzy však keříčky vypadaly spíše jako vřes.
Někteří lidé si novou výzdobu Lubjanky, na které stojí stejnojmenná budova s nechvalně známým vězením a sídlem části tajné služby FSB, pochvalovali. Prý u nich vyvolávala dobrou náladu a připomínala jim francouzskou Provence.
Jiní si ale stěžovali na charakteristický zápach plastu, který se z umělohmotné levandule linul, a to ještě před příchodem horkého počasí. Když se oteplilo, objevily se informace, že plast ztrácí tvar. Podle dalších nespokojených lidí byla tato výzdoba nevkusná.
Plastové rostliny se jako ozdoba na veřejném prostranství v Moskvě v minulosti objevily, nikdy ale ne v takovém rozsahu jako na Lubjance, uvádí Meduza. Krajinářská architektka Anastasia Sokolovová vysvětlila, že je to levnější než vysazovat živé rostliny. Ty je potřeba zalévat a zastřihávat.
Také bylo chladno a město bylo třeba vyzdobit na důležité svátky, které si Rusko v květnu připomíná. Podle architektky by živé rostliny studené počasí nevydržely.