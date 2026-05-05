Neunikla ani „bílá listina“. Moskvu a Petrohrad zasáhl výpadek mobilního internetu

Autor: ,
  18:39
Obyvatelé Moskvy a Petrohradu v úterý ráno podle nezávislých médií hlásili rozsáhlé výpadky mobilního internetu. Ruská služba BBC omezení služby dává do souvislosti s blížícím se 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. To si Rusko připomíná 9. května. Úřady podle portálu The Moscow Times dočasná omezení internetu odůvodnily bezpečnostními obavami.
Každodenní život v Moskvě (5. května 2026) | foto: Reuters

V Rusku se připravují na každoroční vojenskou přehlídku. (5. května 2026)
„Centrum Moskvy. Mobilní internet nefunguje,“ uvedl ráno podle BBC politolog Michail Vinogradov. Dostupné podle něj přes mobilní telefon nebyly ani služby, které jsou na takzvané „bílé listině“ a měly by fungovat 24 hodin denně, a to i v době omezení internetu. Patří mezi ně například oficiální vládní on-line portál Gosuslugi nebo bankovnictví.

Mobilní operátoři či banky podle BBC Moskvany upozornily na možné výpadky internetu. „Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou v Moskvě během příprav a konání svátečních akcí od 5. do 9. května možná dočasná omezení mobilního internetu a SMS. Pro přístup k internetu doporučujeme používat Wi-Fi a pro hlasové hovory funkci VoLTE v nastavení smartphonu,“ sdělila společnost Beeline svým klientům.

Jako kůl v Moskvě. S Putinem bude slavit jen pár hostů. Přislíbili Lukašenko a Fico

Ministerstvo digitálního rozvoje a komunikací omezení odůvodnilo bezpečností a kolem poledne ujistilo, že blokace už byla zrušena, napsala BBC. Podle jejích zdrojů se omezení mobilního internetu očekávají i v dalších dnech. „Odpojení mobilního internetu se v ruských regionech provádí v případě bezpečnostní hrozby, včetně nepřátelských dronů. Umožňuje to snížit přesnost navádění bezpilotních letounů a čelit útokům,“ uvedlo ministerstvo.

S omezeními ohledně připojení k mobilnímu internetu se v úterý potýkali také obyvatelé Petrohradu, píše dále BBC, podle níž finanční instituce Sberbank upozornila své zákazníky v tomto druhém největším ruském městě na možné potíže s bezhotovostními platbami. Portál Fontanka úterní omezení mobilních služeb v Petrohradu spojil s nočním dronovým útokem v Leningradské oblasti.

Protidronové sítě u ukrajinské Dužkivky (25. dubna 2026)
S ikonou na helmě. Ruský dělostřelec obsluhuje houfnici 2A36 Giacint-B
Slavutyč. Ukrajina si připomněl 40. výročí havárie jaderné elektrárny Černobyl (26. dubna 2026)
Následky ruského vzdušného útoku na Dnipro (25. dubna 2026)
Práce protiletecké obrany nad Kyjevem (25. dubna 2026)
117 fotografií

Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Ukrajina každou noc čelí útokům ruských dronů a střel. Ukrajinská armáda podniká zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území. V úterý ruské ministerstvo obrany informovalo o sestřelení 289 ukrajinských dronů během uplynulé noci.

V březnu ruské úřady na skoro tři týdny zablokovaly fungování mobilního internetu v Moskvě a provádějí toto opatření i jinde. Vysvětlují to tím, že ho využívá Ukrajina k navádění dronových útoků proti cílům v Rusku. K nejnovějšímu omezení mobilního internetu se úřady uchýlily v době příprav na Den vítězství, který je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi.

Rusko a Ukrajina oznámily kolem Dne vítězství příměří. Zelenskyj navrhl dřívější

Na letošní vojenské přehlídce přitom podle ruského ministerstva obrany nebude 9. května na moskevském Rudém náměstí k vidění kolona vojenské techniky. Budou tam defilovat vojáci z jednotlivých druhů vojsk ruských ozbrojených sil. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.

Vojenská technika nevyjede na tradiční přehlídku poprvé od roku 2007. Kreml obvykle využívá přehlídku jako ukázku ruské vojenské síly a zdroj vlastenecké hrdosti.

Putin v úzkých. O blokování internetu nemluvíme kvůli teroristům, vysvětloval

V pondělí ruské ministerstvo obrany oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině a v případě narušení ruských oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně ohlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. Naposledy bylo příměří v bojích vyhlášeno u příležitosti letošních pravoslavných Velikonoc, ale Kyjev i Moskva se navzájem vinily z jeho porušování.

Rusko v uplynulých letech zakázalo západní sociální média a komunikační aplikace v zemi a letos tak učinilo i v případě hojně využívané platformy Telegram, ke které se tak lidé nedostanou bez služby vzdáleného připojení (VPN). Úřady zároveň propagují státem podporovanou aplikaci Max (Maks), kterou zřejmě sleduje tajná služba FSB a která je nainstalovaná na všech telefonech prodávaných v Rusku.

Neunikla ani „bílá listina". Moskvu a Petrohrad zasáhl výpadek mobilního internetu

