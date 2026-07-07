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VIDEO: Muž v Moskvě vyšplhal na vrchol mrakodrapu, usadil se na pěticípé hvězdě

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  15:10
Moskevští policisté pátrají po muži, který vylezl na obří hvězdu na vrcholu mrakodrapu z dob stalinismu. Z nebezpečného výstupu pořídil video, které následně zveřejnil na sociálních sítích. Na záběrech sedí téměř 180 metrů nad zemí.

„Zjišťujeme totožnost dotyčného, dobu, kdy k incidentu došlo, i další okolnosti. Případ prověřujeme,“ uvedla policie podle webu Pravda.

Video zachycuje, jak muž pomocí lana vyšplhá až na pěticípou hvězdu, která korunuje budovu na Kotelničeském nábřeží. Poté se usadí na jednom z jejích cípů a pozoruje dění v metropoli.

Na vrchol Empire State Building šplhali ruští milenci. Policie ukázala záběry

Budova patří mezi takzvaných Sedm sester – soubor mrakodrapů, které nechal po druhé světové válce postavit diktátor Josif Stalin. Měří 176 metrů, má 32 pater a vznikala v letech 1938 až 1952. Architekti ji navrhli jako soběstačný komplex s vlastním kinem, obchody i poštou.

Podobný případ řešili začátkem července také policisté v americkém New Yorku. Dvojice maskovaných lidí tehdy vylezla na věž mrakodrapu Empire State Building, kde rozvinula transparent s nápisem: „Až síla lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír.“ Podle médií šlo o Rusy Ivana Kuzněcova a Angelinu Nikolauovou. Pár se na střeše zasnoubil.

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