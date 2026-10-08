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Smrt v laboratoři. Podle WHO mor nehrozí, nemocnice v Rusku ale zavedly karantény

  9:00

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Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně. (7. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Zatímco ruské úřady popírají zprávy o moru na Sibiři, některé sousední země přivírají hranice a nemocnice zavedly karantény. Také místní lidé asi oficiálním verzím příliš nevěří, protože se chovají, jako by nemoc už kolem byla.

Příčinu smrti mladé Rusky, kterou měl podle dosavadních zjištění způsobit plicní mor, ruské úřady stále vyšetřují. Ačkoli Moskva zdůrazňuje, že obavy ze vzniku epidemie jsou zbytečné, množství a intenzita opatření v Rusku i okolních státech tyto pocity nezmírňují a na telefonát s ruským prezidentem se už připravuje také znepokojený Donald Trump.

Snaha vyhledat a izolovat kontakty zemřelé laborantky z Irkutského výzkumného protimorového ústavu či zavádění dalších opatření vmístních nemocnicích totiž vyvolávají obavy, že veřejnost neví zdaleka všechno. Ruské úřady však zavedení protimorových opatření popírají.

Všem říkají, že to nebyl mor, ale zápal plic. Nemocnice jsou ale stále v karanténě a lékaři záchranné služby jezdí v kompletních ochranných oblecích proti covidu.

obyvatel Irkutsku

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