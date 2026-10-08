Příčinu smrti mladé Rusky, kterou měl podle dosavadních zjištění způsobit plicní mor, ruské úřady stále vyšetřují. Ačkoli Moskva zdůrazňuje, že obavy ze vzniku epidemie jsou zbytečné, množství a intenzita opatření v Rusku i okolních státech tyto pocity nezmírňují a na telefonát s ruským prezidentem se už připravuje také znepokojený Donald Trump.
Snaha vyhledat a izolovat kontakty zemřelé laborantky z Irkutského výzkumného protimorového ústavu či zavádění dalších opatření vmístních nemocnicích totiž vyvolávají obavy, že veřejnost neví zdaleka všechno. Ruské úřady však zavedení protimorových opatření popírají.
Všem říkají, že to nebyl mor, ale zápal plic. Nemocnice jsou ale stále v karanténě a lékaři záchranné služby jezdí v kompletních ochranných oblecích proti covidu.