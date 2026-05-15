Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Autor: ,
Sledujeme online   8:50
Tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku v ruském městě Rjazaň, 12 lidí bylo zraněno, včetně dětí, uvedl gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov. Ruské ministerstvo obrany informovalo o nočním sestřelu 355 ukrajinských dronů nad řadou ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Kaspickým mořem.

O škodách nebo obětech se resort obrany v Moskvě ve svém hlášení nezmiňuje. Podle Malkova v Rjazani útok poškodil dva vícepodlažní obytné domy a trosky bezpilotního letounu dopadly také na pozemek blíže neupřesněného průmyslového podniku. Telegramový kanál Mash napsal, že dron narazil do výškové budovy v Rjazani, přičemž se zablokoval východ a obyvatelé se nemohli dostat ven.

Ukrajinci zaútočili v ruské Rjazani. (15. května 2026)
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. (15. května 2026)
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. (15. května 2026)
Důsledky ruského raketového a dronového útoku v Kyjevě. (14. května 2026)
20 fotografií

Rjazaň leží asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy a nachází se tam ropná rafinerie. Kromě dvou výškových budov byla poškozena i rafinerie ve městě, začalo v ní po útoku hořet, napsal portál Astra, podle kterého jde o jeden z největších rafinerských závodů v Rusku. Rjazaňská rafinerie se v minulosti opakovaně stala terčem ukrajinských útoků.

Ukrajinské letectvo v noci vydalo řadu varování před hrozbou ruských vzdušných útoků. Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila mezitím Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 47 lidí je zraněných.

Všichni mrtví jsou podle služby pro mimořádné situace z kyjevské Darnycké čtvrti, kde se kvůli ruskému vzdušnému útoku zřítil výškový obytný dům. „Psychologické pomoci se dostalo 398 lidem,“ uvedla dále DSNS.

Rusko v noci na čtvrtek podle ukrajinského letectva zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami střel různého typu, přičemž většinu z nich sestřelila protivzdušná obrana. Na více než dvou desítkách míst v zemi ale ukrajinské úřady zaznamenaly zásahy.

Kaliňák exkluzivně: Ukrajinci se od Rusů neliší. V krizi nám arogantně škodili

Dům v Kyjevě podle předběžných poznatků zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož byla zbraň vyrobena letos, což svědčí o tom, že Moskva obchází sankce a dováží potřebné součástky a vybavení pro výrobu raket. Zelenskyj proto vyzval zahraniční partnery ke zpřísnění sankcí vůči Rusku.

Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Andrij Sybiha. Zmíněné údery odsoudili mimo jiné představitelé Francie, Británie, Německa, Estonska, Lotyšska, Finska, Nizozemska, Moldavska nebo Slovenska.

Obavy o trasy NATO. Lukašenko se chystá na válku, Ukrajina hlásí přesuny u hranic

Ministerstvo obrany v Moskvě ve čtvrtek podle ruské státní tiskové agentury TASS uvedlo, že ruská armáda v uplynulém dni podnikla „masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu“ na podniky ukrajinského obranného průmyslu, vojenská letiště a na objekty palivové a dopravní infrastruktury využívané „v zájmu ukrajinské armády“.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Pentagon změnil plány ve střední Evropě. Do Polska vojáky nevyšle

Američtí vojáci NATO během přehlídky na oslavu Dne polské armády ve Varšavě...

Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA, píše agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází dva týdny poté, co...

15. května 2026  8:03,  aktualizováno  9:15

Trump ukončil návštěvu Číny. Mluví o fantastických obchodních dohodách

Sledujeme online
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního...

15. května 2026  6:54,  aktualizováno  9:13

Úspěšnější než před rokem. Maturitu si zopakuje téměř desetina studentů

Státní maturity odstartovaly, přičemž tisíce studentů po celé zemi se dnes...

Více než 92 tisíc studentů se v pátek dozvídá výsledky státních maturitních zkoušek. Letos skládá zkoušku z dospělosti rekordní počet lidí. Loni na jaře neuspělo u státní maturitní zkoušky 12,3...

15. května 2026,  aktualizováno  9:08

Na střední školy se dostalo 93 procent deváťáků. Web s výsledky měl výpadky

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd. Je to podobně jako loni. Přihlašovací systém DiPSy, kde se mají v pátek uchazeči o...

15. května 2026,  aktualizováno  9:03

V kladenských pekárnách hořelo. Požár způsobil škodu za 100 milionů

ilustrační snímek

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.

15. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:49

Eurovize 2026: Česko je ve finále. Kdy sledovat přenos z Vídně a jak posílat hlasy

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Česko je po třech letech ve finále Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka uspěl s písní Crossroads a postoupil mezi 25 finalistů, kteří se v sobotu 16. května utkají o křišťálový mikrofon.

15. května 2026  8:28

U dánských břehů leží mrtvá velryba. Může jít o slavného Timmyho

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním...

15. května 2026  8:28

Je přitroublý po svém tvůrci, vzorem mu byla vzácná rasa. Maxipes Fík slaví 50 let

Ústřední postavy seriálu – Maxipes Fík a jeho kamarádka Ája.

Měl se jmenovat Rek a mělo to být malé roztomilé štěňátko. Vyrostl z něj obří maxipes, říkalo se mu Fík a kromě toho, že rád mluvil, taky řídil a byl mistrem skoku pro něco. Jedna z nejvtipnějších...

15. května 2026  8:08

Registrační značky i doklady k vozidlům do výdejních boxů, chce ministerstvo

ilustrační snímek

Ještě před nedávnem byly výdejní boxy především symbolem rozmachu e-shopů. Dnes se z nich ale stává infrastruktura, kterou využívá i stát. Nejnověji to ukázalo Ministerstvo dopravy, které oznámilo,...

15. května 2026  7:41

V Thajsku objevili největšího dinosaura jihovýchodní Asie. Vážil třicet tun

Gigantická kostra titanosaurního sauropoda druhu Argentinosaurus huinculensis v...

Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura, byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu...

15. května 2026  7:34

Američané jednali o bezpečnosti na Kubě. Chystají obvinit bývalého vůdce Castra

Ředitel amerických tajných služeb John Ratcliffe (3. prosince 2020)

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Oznámila to kubánská vláda v...

14. května 2026  23:36,  aktualizováno  15. 5. 7:15

