Potvrzeno: ke zkáze křižníku Moskva přispěla meteorologická anomálie

Když se křižník Moskva poroučel ke dnu, byl to pro ruské námořnictvo šok. I proto, že plavidlo s pěti sty muži na palubě se v okamžiku zásahu protilodními střelami Neptun pohybovalo 120 kilometrů jižně od Oděsy a teoreticky tedy mělo být mimo dohled nepřátelských radarů.

Ukrajincům ovšem pomohl jev známý jako inverze indexu lomu. Laicky řečeno: elektromagnetické vlny vysílané radarem se za určitých meteorologických podmínek (především za teplotní inverze, kdy přízemní teplota klesá, ale horní vrstvy atmosféry zůstávají relativně teplé) ohýbají směrem dolů a téměř kopírují povrch Země.

Takové podmínky panovaly v okolí Oděsy i 13. dubna, kde se nad válkou zmítaný region od východu nasunul systém nízkého tlaku vzduchu. Ve vyšších polohách se nad moře hnaly od severu teplé a suché větry z vnitrozemí, zatímco nízko nad mořem se držel vlhký a studený vzduch.

Nastaly tak ideální podmínky pro abnormální šíření elektromagnetických vln a obsluha ukrajinských radarů Mineral-U zaznamenala přesnou polohu pýchy nepřátelského námořnictva. Stačilo dát pokyn kolegům u protilodních raketových střel Neptun a ty dvěma úspěšnými zásahy poslali mocné plavidlo ke dnu.

Mobilní pobřežní radiolokátory Mineral-U ukrajinská armáda otestovala jen tři měsíce před ruskou invazí. Slouží k detekci hladinových cílů a byly vyvinuty jako hlavní senzor pobřežních raketových komplexů RK-360 Neptun. Pro našince není bez zajímavosti, že se pohybují na tatrováckých podvozcích.

Potopení raketového křižníku Moskva představovalo pro ruské námořnictvo největší ztrátu od druhé světové války. Zpočátku se spekulovalo, že k jeho zaměření přispěly americké zpravodajské letouny nad Černým mořem, loni v prosinci však ukrajinská média přinesla zprávu, že velkou roli sehrálo počasí.

To nyní potvrdili švédští vědci, kteří na základě dat z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí vymodelovali tehdejší atmosférické podmínky nad Černým mořem. „Abnormální šíření signálu umožnilo ukrajinskému radarovému systému detekovat ruskou válečnou loď Moskva daleko za radarovým horizontem, což vedlo k její zkáze,“ potvrdili v časopise Bulletin of the American Meteorological Society.