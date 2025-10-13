VIDEO: Bohatá kráska štkala u Kremlu nad nefunkční navigací. Dojala jen málokoho

  21:49
Na ruských sociálních sítích získává na popularitě video, v němž obyvatelka Moskvy nemůže dojet na schůzku v centru města. Tvrdí, že důvodem je nefunkční navigace, kvůli které neví, kam zabočit. Narazila tak na dopady války s Ukrajinou: signály GPS, na nichž je navigace závislá, blokují z bezpečnostních důvodů ruské úřady.

Válka na Ukrajině

„Dneska mám schůzku, jsem vyfiknutá, ale nemůžu tam dojet, protože ta pitomá navigace v centru nefunguje,“ stěžuje si brečící žena ve videu, které sdílela mimo jiné i agentura Nexta.

Na sítích panují i pochybnosti o pravosti videa s hysterickým výstupem mladé ženy, na níž jsou patrné už první zásahy plastického chirurga. Ruska podle svým slov strávila hodinu kroužením v okolí Kremlu. Bez navigace nevěděla, kam odbočit, tvrdí.

Záběry uplakané ženy získaly na sociálních sítích desetitisíce zhlédnutí. Reakce na ně byly různé, vesměs kritické, a to jak ze strany evidentně Ukrajinců ovládajících ruštinu, tak Rusů samotných.

„Ať si stěžuje na své problémy obyvatelům Bachmutu, Volnovachy, Mariupolu, Marjinky, Soledaru a dalších ukrajinských měst, které její kvazi-země ‚osvobodila‘ od vody, bydlení, zdraví, majetku, práce a dokonce i životů,“ kritizoval video jeden z uživatelů Telegramu s poukazem na probíhající válku na Ukrajině.

Jste na letišti, tvrdí mobily v centru Moskvy. U Kremlu nefunguje GPS

Jiní s ženou soucítili. „Obyčejní občané nemohou nic změnit a všechna tato omezení jsou k vzteku,“ patřilo mezi vzácné reakce. Příkřejší, rovněž od Rusa poukazujícího na životní podmínky drtivé většiny jejích spoluobčanů, zněla: „Ať si přesedne do žigulíka a problém sám od sebe zmizí, spolu s navigací.“

Nefunkční signál v centru Moskvy je dlouhodobý problém. Jako válka sama. Už před několika lety lidé popisovali, že čím blíže jsou Kremlu, tím horší je. Jak v souvislosti s nynějším videem poznamenal německý časopis FOCUS, ruské úřady několik let úmyslně ruší signál GPS nejen v Moskvě, ale i v jiných městech. Rušičky tak mají zabránit, aby ukrajinské drony mohly zaměřit citlivé cíle.

