Na procházku jen v přidělený den. Moskva zpřísňuje koronavirová pravidla

Bezpečnostní opatření v ­ruské metropoli se sice stejně jako napříč celým Ruskem začínají postupně rozvolňovat, ale jejich úplného zrušení se Moskvané nemusí dočkat ještě několik měsíců. Nejméně do poloviny června se nyní prodloužil režim vycházení do ulic s­ elektronickými povolenkami. Podle médií asi zůstane v platnosti až do konce června. Nově se nyní bez povolení budou moci lidé vydat například na procházku, regulovat to bude předem daný rozvrh.