Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusko vytěsňuje hrůzy gulagů. Muzeum v Moskvě nyní připomíná hlavně nacismus

Autor: ,
  10:05
Moskva nahradila Muzeum dějin gulagu novou expozicí věnovanou utrpení...

Moskva nahradila Muzeum dějin gulagu novou expozicí věnovanou utrpení sovětského obyvatelstva za druhé světové války. (12. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Moskva nahradila Muzeum dějin gulagu novou expozicí věnovanou utrpení...
Moskva nahradila Muzeum dějin gulagu novou expozicí věnovanou utrpení...
Moskva nahradila Muzeum dějin gulagu novou expozicí věnovanou utrpení...
Moskva nahradila Muzeum dějin gulagu novou expozicí věnovanou utrpení...
16 fotografií
V moskevském muzeu, které kdysi poskytovalo přístřeší důkazům stalinských represí, se přes obrazovku míhaly poklidné rodinné výjevy, zatímco vypravěč vychvaloval pokojnost života v Sovětském svazu před druhou světovou válkou. Muzeum, které má připomínat genocidu sovětského lidu, vytlačilo cenami ověnčené Muzeum dějin gulagu a jeho hrozivou výstavu osvětlující zabíjení a uvězňování milionů lidí během vlády sovětského diktátora Josifa Stalina.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 je podobná kritika dějin Ruska považována za nevlasteneckou. Zmizela z učebnic i z veřejného narativu. Kreml místo toho začal hrůzy stalinské doby důrazněji přehlížet. Diktátora rehabilitoval a po celé zemi vztyčuje jeho sochy a busty.

Naočkujeme mladé, slibuje si Kreml od nového muzea genocidy sovětského lidu

Muzeum dějin gulagu bylo dočasně uzavřeno v roce 2024 kvůli nařčení z nedodržování předpisů požární bezpečnosti. Jeho výstavu podle průvodce v novém muzeu přesunuli do skladu.

„Od teď bude z dějin represí nejasná oblast a naše společná historie bude pokroucená,“ řekla AFP pod podmínkou zachování anonymity Ruska, která bojuje za zachování vzpomínek na gulagy.

Ona historie je temná z obou úhlů pohledu. Od 30. let do počátku 50. let minulého století poslala vláda do gulagů až 18 milionů lidí, které považovala za zrádce a nepřátele státu. Historikové se obecně shodnou, že nejméně 1,5 milionu z nich zahynulo. Někteří naznačují, že by skutečné číslo mohlo být vyšší.

Dalších tři až pět milionů lidí zemřelo během uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině ve 30. letech a 1,6 milionu lidí bylo buď popraveno, nebo zahynulo kvůli nuceným přesunům obyvatelstva. Svědčí o tom sovětské archivy, které byly odtajněny až o desítky let později.

„Putinovy údery“. Ruská propaganda razí nový výraz, inspirovala se Stalinem

Na druhé straně si vlastní krvavou daň vybrala druhá světová válka. Sovětský svaz utrpěl nejvíc ztrát na životech. Podle odhadů zemřelo 20 až 27 milionů lidí, mezi kterými byli civilisté i vojáci. „Naše vlast čelila nevídanému násilí,“ líčí vypravěčův hlas z reproduktorů v muzeu velkou vlasteneckou válku, jak se v Rusku říká druhé světové válce. Země její začátek datuje do roku 1941, kdy nacisté zaútočili na Sovětský svaz.

O zatčených, popravených a uvězněných v rozsáhlé síti sovětských vězeňských pracovních táborů ve výkladu nepadne ani slovo.

Nové muzeum vypráví příběh války

I přes pompézní vyobrazení oficiálního kremelského narativu se Muzeum památky zatím drží v ústraní. Nabízí pouze prohlídky s průvodcem malým skupinám po předchozí domluvě. Na webových stránkách muzea se píše, že jsou vítáni především veteráni z války na Ukrajině a jejich rodiny, stejně jako studenti a žáci.

V prostorách muzea sleduje hrstka návštěvníků příběh fiktivní rodiny Lebeděvových, vygenerovaný umělou inteligencí. Příběh připomíná utrpení lidí během obléhání Leningradu, v koncentračních táborech a ve vesnicích, které byly srovnány se zemí.

Rusko díky USA zhatilo teroristický útok na moskevský park. Zatklo nezletilého

„Je to kompozitní obraz, každý člen rodiny má několik předloh,“ vysvětlil průvodce. Také ujišťoval, že byly scény natočeny za účasti skutečných herců.

Obrovské obrazovky ukazují palandy v nacistických koncentračních táborech a vchod do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince. Po sále jsou rozmístěné voskové figuríny žen a dětí v potrhaných a zakrvácených šatech, na které nacističtí vojáci míří zbraněmi.

Kritici se pozastavují jak nad uzavřením původního muzea gulagu, tak nad obsahem jeho náhrady. Velká část byla vytvořená AI, jelikož se muzeum rozhodlo nezahrnout přímá dobová svědectví.

Poslední sál je zasvěcen Norimberskému procesu, během něhož byli mezi listopadem 1945 a říjnem 1946 souzeni nacističtí činitelé. „Všechny války končí mírem, a všechny zločiny jsou souzeny soudem,“ řekl průvodce.

K EU se Srbsko zatím nepřipojí. Moskva je náš ochránce a partner, hlásá vítězné hnutí

Třiačtyřicetiletý historik účastnící se prohlídky Maxim Novikov uvedl, že byl příjemně překvapen, že je nové muzeum zasvěcené ruskému území pod nacistickou okupací. S povzdechem však konstatoval, že předchozí muzeum bylo unikátní. „Jeho uzavření bylo pravděpodobně politickým rozhodnutím, které si kladlo za cíl, aby lidé zapomněli na dějiny gulagů. ...A to jsou znepokojivé dějiny. Jsou, se vší tou historií KGB (sovětské tajné služby),“ dodal.

Od zahájení ofenzivy proti Ukrajině Moskva zintenzivnila zatýkání disidentů a zavedla přísnou vojenskou cenzuru, která staví kritiku úřadů mimo zákon.

„Je příšerně smutné, že tohle místo plné vzpomínek, místo, kam jsme mohli brát svoje děti a vnoučata, už neexistuje,“ řekla Lina, dvaasedmdesátiletá doktorka. „Mohlo by se to stát znovu a v ještě horší verzi, než předtím,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Ukrajina v noci zasáhla ruské ropné zařízení. Moskva útočila na Oděsu i Záporoží

Záchranáři vyprošťují rodinu z trosek obytného domu zničeného ruským leteckým...

Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, uvedl server The Kyiv Independent. Ruské ministerstvo obrany oproti tomu oznámilo, že v noci útočilo na objekty...

2. listopadu 2026  8:32,  aktualizováno  10:15

Zbitý cizinec na charitativní jízdě. Policie vypátrala útočníky, pomohly kamery

Polák Jakub Heisig před startem charitativní jízdy Horním Slezskem pro svou...

Ostravští kriminalisté objasnili zářijovou noční potyčku cizinců, která se strhla v centru města na křižovatce ulic Poděbradova a Švabinského. Pětatřicetiletý muž z polského Chorzowa, jenž do...

2. listopadu 2026  10:11

Rusko vytěsňuje hrůzy gulagů. Muzeum v Moskvě nyní připomíná hlavně nacismus

Moskva nahradila Muzeum dějin gulagu novou expozicí věnovanou utrpení...

V moskevském muzeu, které kdysi poskytovalo přístřeší důkazům stalinských represí, se přes obrazovku míhaly poklidné rodinné výjevy, zatímco vypravěč vychvaloval pokojnost života v Sovětském svazu...

2. listopadu 2026  10:05

USA navrhly prodej ruského plynu do EU přes Ukrajinu. Zisk by šel na speciální účet

ilustrační snímek

Spojené státy navrhly při zářijových jednání v Moskvě a Kyjevě obnovu dodávek ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu na území Ukrajiny. Napsal to v pondělí The Wall Street Journal s...

2. listopadu 2026  9:45

Na příští rok utáhneme opasky. Ryanair hlásí pokles zisku a chystá úspory

Válka tvrdě zasáhla evropské nebe. Ryanair hlásí nečekaný propad zisků.

Irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair klesl ve druhém finančním čtvrtletí zisk po zdanění meziročně o šest procent na 1,61 miliardy eur (zhruba 39 miliard Kč). Vyplývá to z hospodářských...

2. listopadu 2026  9:42

Spokojeno s vládou je 37 procent lidí. Negativně ji hodnotí i voliči Motoristů

ilustrační snímek

Spokojenost Čechů s koaliční vládou ANO, SPD a Motoristů klesá. Pozitivně ji hodnotí 37 procent lidí, v porovnání s březnem je to o čtyři procentní body méně. Negativně hodnotí výkon kabinetu Andreje...

2. listopadu 2026  9:39

RECENZE: Bestseller o návratu tradičních manželek baví. Ještě víc ale zneklidňuje

Literární debut a americký bestseller autorky Caro Claire Burk. (Ikar, 2026)

Román NEdávno je bezesporu jedním z největších amerických literárních hitů letošního roku. Jeho autorka Caro Claire Burke si bere na paškál internetový fenomén takzvaných tradičních manželek. Ve...

2. listopadu 2026  9:01

V čele radnic zasednou staré známé tváře i překvapivá nová koaliční spojenectví

Starostka Ostravy - Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová...

V ostravských městských obvodech je jasno o nových koalicích. Zatímco na Jihu bude vítězné ANO vládnout pouze se Starosty, v Porubě vznikla čtyřkoalice s Piráty i hnutím Ostravak a starostkou zůstává...

2. listopadu 2026

Školy dostaly hodně peněz, ale nemohou je utratit. Brzdí je složitá pravidla

Premium
ilustrační snímek

Jeden absurdní příklad za všechny. Z balíku peněz, který školy mají, jde platit snídaně pro školní třídu, ale oběd pro chudší děti už ne.

2. listopadu 2026

Na D1 u Velkého Meziříčí se střetl náklaďák s dodávkou, kolona měla 10 kilometrů

ilustrační snímek

Provoz na dálnici D1 u Velkého Meziříčí ve směru na Prahu zkomplikovala v pondělí ráno nehoda dodávky a nákladního auta. Jeden člověk se zranil. Dálnice byla hodinu zcela neprůjezdná, provoz se...

2. listopadu 2026  6:09,  aktualizováno  8:28

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

U Liberce srazil vlak člověka, provoz na trati byl dvě hodiny přerušen

ilustrační snímek

U Liberce srazil v pondělí ráno osobní vlak člověka. Provoz na trati mezi Libercem a Jindřichovicemi pod Smrkem byl přibližně dvě hodiny přerušen. Českým drahám (ČD) se po dobu omezení na trati...

2. listopadu 2026  6:16,  aktualizováno  7:49

Ve Španělsku identifikovali téměř všechny mrtvé ze srážky vlaků. Zemřelo i 12 cizinců

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Španělské úřady dohledaly totožnost k téměř všem mrtvým ze srážky vlaků u Toleda z minulého týdne. Dosud se podařilo ztotožnit 66 z celkem 69 zemřelých, napsala v noci na pondělí média. Mezi obětmi,...

2. listopadu 2026  7:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.