Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 je podobná kritika dějin Ruska považována za nevlasteneckou. Zmizela z učebnic i z veřejného narativu. Kreml místo toho začal hrůzy stalinské doby důrazněji přehlížet. Diktátora rehabilitoval a po celé zemi vztyčuje jeho sochy a busty.
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Muzeum dějin gulagu bylo dočasně uzavřeno v roce 2024 kvůli nařčení z nedodržování předpisů požární bezpečnosti. Jeho výstavu podle průvodce v novém muzeu přesunuli do skladu.
„Od teď bude z dějin represí nejasná oblast a naše společná historie bude pokroucená,“ řekla AFP pod podmínkou zachování anonymity Ruska, která bojuje za zachování vzpomínek na gulagy.
Ona historie je temná z obou úhlů pohledu. Od 30. let do počátku 50. let minulého století poslala vláda do gulagů až 18 milionů lidí, které považovala za zrádce a nepřátele státu. Historikové se obecně shodnou, že nejméně 1,5 milionu z nich zahynulo. Někteří naznačují, že by skutečné číslo mohlo být vyšší.
Dalších tři až pět milionů lidí zemřelo během uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině ve 30. letech a 1,6 milionu lidí bylo buď popraveno, nebo zahynulo kvůli nuceným přesunům obyvatelstva. Svědčí o tom sovětské archivy, které byly odtajněny až o desítky let později.
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Na druhé straně si vlastní krvavou daň vybrala druhá světová válka. Sovětský svaz utrpěl nejvíc ztrát na životech. Podle odhadů zemřelo 20 až 27 milionů lidí, mezi kterými byli civilisté i vojáci. „Naše vlast čelila nevídanému násilí,“ líčí vypravěčův hlas z reproduktorů v muzeu velkou vlasteneckou válku, jak se v Rusku říká druhé světové válce. Země její začátek datuje do roku 1941, kdy nacisté zaútočili na Sovětský svaz.
O zatčených, popravených a uvězněných v rozsáhlé síti sovětských vězeňských pracovních táborů ve výkladu nepadne ani slovo.
Nové muzeum vypráví příběh války
I přes pompézní vyobrazení oficiálního kremelského narativu se Muzeum památky zatím drží v ústraní. Nabízí pouze prohlídky s průvodcem malým skupinám po předchozí domluvě. Na webových stránkách muzea se píše, že jsou vítáni především veteráni z války na Ukrajině a jejich rodiny, stejně jako studenti a žáci.
V prostorách muzea sleduje hrstka návštěvníků příběh fiktivní rodiny Lebeděvových, vygenerovaný umělou inteligencí. Příběh připomíná utrpení lidí během obléhání Leningradu, v koncentračních táborech a ve vesnicích, které byly srovnány se zemí.
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„Je to kompozitní obraz, každý člen rodiny má několik předloh,“ vysvětlil průvodce. Také ujišťoval, že byly scény natočeny za účasti skutečných herců.
Obrovské obrazovky ukazují palandy v nacistických koncentračních táborech a vchod do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince. Po sále jsou rozmístěné voskové figuríny žen a dětí v potrhaných a zakrvácených šatech, na které nacističtí vojáci míří zbraněmi.
Kritici se pozastavují jak nad uzavřením původního muzea gulagu, tak nad obsahem jeho náhrady. Velká část byla vytvořená AI, jelikož se muzeum rozhodlo nezahrnout přímá dobová svědectví.
Poslední sál je zasvěcen Norimberskému procesu, během něhož byli mezi listopadem 1945 a říjnem 1946 souzeni nacističtí činitelé. „Všechny války končí mírem, a všechny zločiny jsou souzeny soudem,“ řekl průvodce.
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Třiačtyřicetiletý historik účastnící se prohlídky Maxim Novikov uvedl, že byl příjemně překvapen, že je nové muzeum zasvěcené ruskému území pod nacistickou okupací. S povzdechem však konstatoval, že předchozí muzeum bylo unikátní. „Jeho uzavření bylo pravděpodobně politickým rozhodnutím, které si kladlo za cíl, aby lidé zapomněli na dějiny gulagů. ...A to jsou znepokojivé dějiny. Jsou, se vší tou historií KGB (sovětské tajné služby),“ dodal.
Od zahájení ofenzivy proti Ukrajině Moskva zintenzivnila zatýkání disidentů a zavedla přísnou vojenskou cenzuru, která staví kritiku úřadů mimo zákon.
„Je příšerně smutné, že tohle místo plné vzpomínek, místo, kam jsme mohli brát svoje děti a vnoučata, už neexistuje,“ řekla Lina, dvaasedmdesátiletá doktorka. „Mohlo by se to stát znovu a v ještě horší verzi, než předtím,“ dodala.