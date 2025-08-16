Už 11 mrtvých, 130 zraněných. Rusko sčítá oběti výbuchu v továrně na střelný prach

Počet obětí pátečního výbuchu a následného požáru v podniku na výrobu střelného prachu v ruské Rjazaňské oblasti stoupl na 11. Tragédie si zároveň vyžádala 130 zraněných, mezi nimiž jsou i lidé v těžkém stavu. Podle informací ruského ministerstva pro mimořádné situace pokračují na místě záchranné práce a vyšetřování příčin neštěstí.

V pátek večer úřady informovaly o pěti mrtvých a více než stovce zraněných.

Podle ministerstva pro mimořádné situace byla při odklízení trosek nalezena těla dalších lidí. „Celkem, bohužel, zahynulo 11 osob. Zraněno bylo 130 lidí,“ uvedlo ministerstvo. Dodalo, že na likvidaci škod se podílí 360 záchranářů a 90 kusů techniky.

Poškozené budovy a trosky po ničivém výbuchu v podniku na výrobu střelného prachu v ruské Rjazaňské oblasti (15. srpna 2025)
Záchranáři u zničeného objektu v Rjazaňské oblasti, kde došlo k výbuchu továrny na střelný prach (15. srpna 2025)
V ruské Rjazaňské oblasti vybuchl podnik na výrobu střelného prachu, (15. srpna 2025)
Záchranáři u zničeného objektu v Rjazaňské oblasti, kde došlo k výbuchu továrny na střelný prach (15. srpna 2025)
Telegramový kanál Baza dříve uvedl, že výbuch nesouvisí s útokem dronu na závod, podle předběžných informací nastal zřejmě kvůli porušení bezpečnostních postupů. Úřady zahájily kvůli porušení pravidel trestní řízení.

Exploze je už druhou tragédií v závodě Elastik během posledních pěti let. V říjnu 2021 při výbuchu v tomto podniku zahynulo 17 lidí.

Už 11 mrtvých, 130 zraněných. Rusko sčítá oběti výbuchu v továrně na střelný prach

