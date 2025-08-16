V pátek večer úřady informovaly o pěti mrtvých a více než stovce zraněných.
Podle ministerstva pro mimořádné situace byla při odklízení trosek nalezena těla dalších lidí. „Celkem, bohužel, zahynulo 11 osob. Zraněno bylo 130 lidí,“ uvedlo ministerstvo. Dodalo, že na likvidaci škod se podílí 360 záchranářů a 90 kusů techniky.
Telegramový kanál Baza dříve uvedl, že výbuch nesouvisí s útokem dronu na závod, podle předběžných informací nastal zřejmě kvůli porušení bezpečnostních postupů. Úřady zahájily kvůli porušení pravidel trestní řízení.
Exploze je už druhou tragédií v závodě Elastik během posledních pěti let. V říjnu 2021 při výbuchu v tomto podniku zahynulo 17 lidí.