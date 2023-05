Putina nic neohrozí, je super. Moskvany údajný útok na Kreml nevzrušil

Rusko ve středu obvinilo Ukrajinu z „teroristického“ pokusu o atentát na prezidenta Vladimíra Putina. Na Kreml Ukrajinci údajně poslali dva bezpilotní letouny, ruské bezpečnostní složky je podle vyjádření Moskvy sestřelily.

Skutečnost, že v hlavním městě se prohánějí drony země, s kterou je Rusko ve válce, obyvatele Moskvy příliš nevzrušuje. Podle Kyjeva, který ruská tvrzení odmítá, Rusko samo incident zinscenovalo pro domácí publikum, aby jej vyburcovalo k podpoře válečných operací.

„Nemůžeme s tím nic dělat, že? Žijeme v úžasné zemi, v nejlépe chráněné zemi,“ řekla třicetiletá Anastasia agentuře Reuters, podle níž hrozba může přijít odkudkoliv. „Může to být zemětřesení nebo kámen ze stavby.“

Pro Anastasii je lepší užívat si krásného slunečného počasí, než se stresovat tím, čemu člověk stejně nezabrání. „Jaký má smysl se třást strachy?“ dodává.

Sedmapadesátiletý Vladimir zaujímá podobný postoj. „Pravděpodobně stále existuje větší šance, že vás zabije padající meteorit než dron. Takže se nebojím ani v nejmenším.“

Údajný útok na šéfa Kremlu podle třicetiletého Nikity ukazuje na selhání protivzdušné obrany a systému včasného varování. „Jsou květnové svátky. V době, kdy to někdo viděl, někdo to nahlásil, někdo to prozkoumal a někdo udělal rozhodnutí, už bylo pozdě,“ shrnuje fatalisticky ruskou obrannou reakci. „Takže se stalo to, co se stalo.“

Obyvatelé Moskvy dlouhodobě projevují rezervovanost k válečnému dění. „Ve skutečnosti nemám pocit, že by se vedla válka,“ řekl třicetiletý Moskvan reportérovi The Moscow Times. „Člověk se může snadno přizpůsobit jakýmkoli okolnostem. Čím déle tento konflikt trvá, tím více lidí akceptuje situaci.“

Otázky kolem útoku dronu

Americký Institut pro studium války (ISW) připomíná, že Rusko v poslední době udělalo řadu kroků k posílení ruské obrany před vzdušnými útoky.

„Je proto krajně nepravděpodobné, že by dva drony mohly proniknout několika vrstvami protivzdušné obrany, a pak vybuchnout nebo být sestřeleny přímo nad srdcem Kremlu tak, že vše bude působivě zachyceno na kameře,“ píše se v analýze. Podle ISW tudíž nelze vyloučit, že Rusko akci uskutečnilo samo pro své vlastní cíle.

Pochybnosti mají i samotní obyvatelé Moskvy. Šedesátiletá Zifa je přesvědčena, že jde o výmysl. „Náš Putin je super. Nic ho neohrožuje.“

Celá záležitost vyvolává řadu otázek. List The New York Times podotýká, že Moskva čekala 12 hodin po údajném útoku, než vydala oficiální prohlášení. Kreml to vysvětloval tím, že čekal na výsledek vyšetřování ruských tajných služeb.

Ukrajinská média si všímají, že videa zachycující kouř stoupající z Kremlu se objevila po druhé hodině ráno ve středu na telegramech dvou moskevských čtvrtí, ale ostatní telegramové účty i ostatní média o incidentu začala informovat až po zveřejnění oficiální zprávy Kremlu.

Ruská stanice též nezveřejnily samotné videa útoku, ale jen obecné snímky Kremlu.

Německý tisk ve svých komentářích zdůrazňuje, že celá kauza je pro Moskvu velmi ponižující. Pokud skutečně ukrajinské drony pronikly přes obranu nejvíce střeženého objektu v Rusku, vrhá ji to do špatného světla.

A pokud Moskva sama zinscenovala akt, pak to svědčí o jejím zoufalství, když se musí uchylovat k takovýmto k snahám, aby vyburcovala obyvatelstvo.