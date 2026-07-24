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Ruská burza krvácí, nejvíc ztrácejí molochy napojené na Kreml. A může být ještě hůř

Adam Hájek
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Vladimir Pesnya / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Ještě že se Trump nechal zatáhnout do války s Íránem a ceny ropy rostou. Jinak by totiž propad moskevské burzy byl ještě daleko hlubší. Ale ani tak pohled na vývoj ruských akcií není příliš veselý: od začátku roku odepsaly čtvrtinu hodnoty. Co to říká o náladách v Rusku a vývoji Putinovy ekonomiky?

Ve čtvrtek na moskevské burze zavládl opatrný optimismus. Díky nové vlně eskalace konfliktu s Íránem vyskočila cena ropy na světových trzích nad sto dolarů za barel a díky tomu se částečně vzpamatovala i moskevská burza, kterou táhly tituly jako Rosněfť a Lukoil.

Pomohly i zprávy o schůzce Marca Rubia se Sergejem Lavrovem na Filipínách a přirozená korekce trhu po vlně vynucených prodejů. Hlavní akciový index si díky tomu od výplachu z minulého týdne připsal dvanáct procent a analytici se ptají, zda se akciový trh odrazil k lepším zítřkům.

Stručná odpověď: Ne.

Pokud někdo říká, že na moskevské burze v posledních měsících vládne pesimismus, tak situaci lakuje na růžovo.

Farida Rustamovováopoziční novinářka

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