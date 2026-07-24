Ve čtvrtek na moskevské burze zavládl opatrný optimismus. Díky nové vlně eskalace konfliktu s Íránem vyskočila cena ropy na světových trzích nad sto dolarů za barel a díky tomu se částečně vzpamatovala i moskevská burza, kterou táhly tituly jako Rosněfť a Lukoil.
Pomohly i zprávy o schůzce Marca Rubia se Sergejem Lavrovem na Filipínách a přirozená korekce trhu po vlně vynucených prodejů. Hlavní akciový index si díky tomu od výplachu z minulého týdne připsal dvanáct procent a analytici se ptají, zda se akciový trh odrazil k lepším zítřkům.
Stručná odpověď: Ne.
Pokud někdo říká, že na moskevské burze v posledních měsících vládne pesimismus, tak situaci lakuje na růžovo.