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Mor? Vážná hrozba to není. Rusy v Irkutsku smrt laborantky nevzrušuje

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  17:27
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu...

Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně. (7. října 2026) | foto: ČTK

Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu...
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu...
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu...
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu...
30 fotografií
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně.

První zprávy o úmrtí laborantky se objevily v pátek. Několik ruských médií tehdy uvedlo, že zemřela na plicní mor, a že desítky lidí byly umístěny do karantény. Ruští představitelé tento týden zprávy bagatelizovali s tvrzením, že pitva jejího těla tuto nemoc nezjistila, a že nebyla přijata zvláštní opatření.

Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně. (7. října 2026)
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně. (7. října 2026)
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně. (7. října 2026)
Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně. (7. října 2026)
30 fotografií

„Myslím, že kdyby to bylo opravdu vážné, všechno by už zastavili,“ řekl v Irkutsku AFP muž, jenž neuvedl své jméno. „Zatím se zdá, že to nikoho skutečně nezajímá,“ dodal. Jiný Rus sdělil, že požádal své rodiče, aby přijali opatření, jako je mytí rukou, ale že to nepovažuje za „vážnou hrozbu“.

Ruský zpravodajský portál Ljudi Bajkala v pátek napsal, že laborantka, kterou jmenoval jako osmadvacetiletou Darju Šipilovovou, se mohla nakazit morem z rozbité zkumavky. Jiná média informovala o možné souvislosti mezi její smrtí a nehodou v laboratoři zařízení.

V sibiřském městě zemřela žena nakažená morem, píší v Rusku. Úřady mlží

Americký prezident Donald Trump nabídl Rusku pomoc, pokud to bude třeba, a ministr zahraničí Marco Rubio vyzval Rusko k „transparentnosti“.

Někteří obyvatelé Irkutsku přitom pochybují, zda laborantka vůbec zemřela na mor. „Nemyslím, že to byl skutečně mor,“ prohlásil jeden muž z města, který se také nepředstavil.

Gubernátor Irkutské oblasti mezitím sdělil, že zdravotnické úřady nenašly žádné důkazy o tom, že žena zemřela na mor. Moskva v úterý na nabídku Washingtonu ohledně pomoci uvedla, že je připravena pomoci Spojeným státům s jejich vlastními infekčními nemocemi.

„Dnes jsem četl, že Trump chce pomoci městu Irkutsku. Zvládneme to sami,“ pronesl další nejmenovaný obyvatel ruského města.

Další nakažený morem? WHO žádá Rusko o informace, Trump chce mluvit s Putinem

Mor je bakteriální onemocnění, které se může vyskytovat v několika formách, včetně plicního moru, což je nejnakažlivější typ a může se přenášet dýchacími cestami. Pokud se nezačne včas léčit, může vést ke smrti, uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO).

Mluvčí WHO na úterní tiskové konferenci uvedl, že riziko v souvislosti s incidentem se jeví jako „střední až nízké“. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mezitím na síti X uvedlo, že „pečlivě sleduje zprávy“ o podezření na případ moru v Rusku a dodalo, že „neexistují žádné náznaky širší hrozby pro Spojené státy“.

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