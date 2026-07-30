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Rusko zvažuje zavedení stanného práva. Stačí Putinův podpis

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Ruští muži povolaní v rámci částečné mobilizace se účastní cvičení na neznámém místě v Rusku. (30. prosince 2022) | foto: Profimedia.cz

Kreml koketuje s myšlenkou zavést stanné právo po zářijových volbách do Státní dumy. Tvrdí to zdroje z federálních a regionálních vládních orgánů a z vedení jedné z opozičních frakcí Dumy. Podle nich situace v Rusku nabývá na vážnosti a zavedení stanného práva podporují někteří činitelé, kteří požadují tvrdší postup vůči obyvatelům.

Zmrazení činnosti veřejných organizací, zákaz jakýchkoli masových akcí, zrušení voleb, úplná cenzura, zákaz vycházení a omezení pohybu občanů. Úřady by po zavedení stanného práva měly navíc právo mobilizovat civilisty a jejich majetek pro obranné aktivity.

Dali nám jasně najevo, že pokud do srpna nepředložíme požadovaná čísla, stane se něco drastického.

anonymní zdrojz regionální vlády

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