Kreml koketuje s myšlenkou zavést stanné právo po zářijových volbách do Státní dumy. Tvrdí to zdroje z federálních a regionálních vládních orgánů a z vedení jedné z opozičních frakcí Dumy. Podle nich situace v Rusku nabývá na vážnosti a zavedení stanného práva podporují někteří činitelé, kteří požadují tvrdší postup vůči obyvatelům.
Zmrazení činnosti veřejných organizací, zákaz jakýchkoli masových akcí, zrušení voleb, úplná cenzura, zákaz vycházení a omezení pohybu občanů. Úřady by po zavedení stanného práva měly navíc právo mobilizovat civilisty a jejich majetek pro obranné aktivity.
Dali nám jasně najevo, že pokud do srpna nepředložíme požadovaná čísla, stane se něco drastického.
anonymní zdrojz regionální vlády