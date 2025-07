Šéf Kremlu nečekané rozhodnutí nijak nevysvětlil. Úřadujícím šéfem resortu Putin jmenoval dosavadního Starovojtova náměstka Andreje Nikitina.

Kommersant na svých internetových stránkách píše, že změna se připravovala asi půl roku. Nikitin letos v únoru rezignoval na post gubernátora Novgorodské oblasti, pak se stal náměstkem na ministerstvu dopravy.

Starovojt stál v čele ministerstva jen něco přes rok. Do vlády nastoupil loni v květnu, před tím několik let zastával funkci gubernátora Kurské oblasti na západě země. Několik měsíců po jeho nástupu do vlády do tohoto regionu přes hranice pronikla ukrajinská armáda a zahájila největší vpád na území Ruska od začátku jeho invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Tehdy se podle The Moscow Times obrátila pozornost i k působení Starovojta v čele regionu.

Než se Starovojt stal gubernátorem Kurské oblasti, řídil po šest let federální dopravní agenturu Rosavtodor.

Agentura Reuters píše, že v situaci, kdy válka proti Ukrajině pokračuje čtvrtým rokem, zažívá ruský sektor dopravy závažné problémy. V letectví kvůli západním sankcím chybí náhradní díly a ruské dráhy, největší zaměstnavatel v zemi, se potýká s rostoucími náklady kvůli vysokým úrokovým sazbám zavedeným kvůli inflaci, k níž přispívá válečný konflikt proti Ukrajině.