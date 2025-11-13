Deník popsal, že ruské ministerstvo možnost regulérního rozhovoru smetlo ze stolu. Podle redakce se ruští diplomaté chovali, jako by i italské médium mělo fungovat v podmínkách ruského státního dohledu. Corriere della Sera na závěr zdůraznil, že „kdykoli si ministr Lavrov bude přát provést rozhovor v souladu s principy svobodné a nezávislé žurnalistiky, budou k dispozici.“
Podle ruského velvyslanectví redaktoři vysvětlili odmítnutí tím, že Lavrovovy poznámky „obsahují mnoho sporných tvrzení vyžadujících ověření faktů nebo dodatečné objasnění“, což by překročilo „rozumné meze“. Lavrov hovořil o „nárůstu nacismu v Evropě“ či popisoval Rusko jako „civilizační stát s tisíciletou historií“.
Z ruské strany následovala kritika. Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová podle agentury TASS tvrdí, že italská redakce se snažila kontrolovat podobu celého materiálu, přestože důvody odmítnutí zjevně spočívaly jinde. Proč ruský ministr odmítl konfrontační formát rozhovoru, Zacharovová nevysvětlila.
Do sporu se vložila i Komsomolskaja pravda, která zveřejnila údajné plné znění odpovědí. Ještě před samotným textem uvedla, že případ dokazuje, „jak zaujatý je západní tisk“, a tvrdila, že italští novináři chtěli použít jen malou část z celé sady odpovědí. Zbytek prý kvůli kritickému obsahu odstranili.