Italský list nevydal rozhovor s Lavrovem, obsahoval tolik lží, že by z něj nic nezbylo

Autor:
  14:09
Italský deník Corriere della Sera se ocitl pod palbou ruské diplomacie poté, co nezveřejnil text s odpověďmi ministra zahraničí Sergeje Lavrova na předem zaslané otázky. Redakce vysvětlila, že místo rozhovoru dostala propagandistický dokument a že její požadavek na skutečný dialog byl Moskvou kategoricky odmítnut. Ruská strana následné nezveřejnění materiálu označila za politicky motivované.
Sergej Lavrov (30. září 2025)

Sergej Lavrov (30. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)
Corriere Della Sera (19. 6. 2015)
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)
17 fotografií

Deník popsal, že ruské ministerstvo možnost regulérního rozhovoru smetlo ze stolu. Podle redakce se ruští diplomaté chovali, jako by i italské médium mělo fungovat v podmínkách ruského státního dohledu. Corriere della Sera na závěr zdůraznil, že „kdykoli si ministr Lavrov bude přát provést rozhovor v souladu s principy svobodné a nezávislé žurnalistiky, budou k dispozici.“

Podle ruského velvyslanectví redaktoři vysvětlili odmítnutí tím, že Lavrovovy poznámky „obsahují mnoho sporných tvrzení vyžadujících ověření faktů nebo dodatečné objasnění“, což by překročilo „rozumné meze“. Lavrov hovořil o „nárůstu nacismu v Evropě“ či popisoval Rusko jako „civilizační stát s tisíciletou historií“.

Z ruské strany následovala kritika. Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová podle agentury TASS tvrdí, že italská redakce se snažila kontrolovat podobu celého materiálu, přestože důvody odmítnutí zjevně spočívaly jinde. Proč ruský ministr odmítl konfrontační formát rozhovoru, Zacharovová nevysvětlila.

Lavrova se pokouší sesadit Putinova dcera, tvrdí bývalý poradce šéfa Kremlu

Do sporu se vložila i Komsomolskaja pravda, která zveřejnila údajné plné znění odpovědí. Ještě před samotným textem uvedla, že případ dokazuje, „jak zaujatý je západní tisk“, a tvrdila, že italští novináři chtěli použít jen malou část z celé sady odpovědí. Zbytek prý kvůli kritickému obsahu odstranili.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Boj o Bedřišku. Příznivci kolonie obsadili střechu. Zabraňme eskalaci, vyzval Pavel

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  14:48

Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy

Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992

Zveřejněné e-maily Jeffreyho Epsteina odhalují jeho rozsáhlou síť zahraničních kontaktů a zprávy týkající se politických kroků prezidenta Donalda Trumpa. Podle zpráv Epstein nabízel Rusům klíč k...

13. listopadu 2025  14:44

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:39

Tři oříšky pro Popelku: Televize Čechy napínají, Němci už vědí, kdy pohádku uvidí

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček ve filmu Tři oříšky pro Popelku (1973)

Vánoce se blíží a jedním z jejich symbolů jsou i televizní pohádky. Asi nejsledovanější a nejoblíbenější je pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem. Která televize ji...

13. listopadu 2025  14:29

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

13. listopadu 2025  12:27,  aktualizováno  14:28

Sám sebe by poslal do plynu. Hitler měl nevyvinuté varle i penis, potvrzují experti

Střežil svoje zdravotní tajemství?

DNA nacistického vůdce Adolfa Hitlera naznačuje, že trpěl genetickou poruchou, která narušuje vývoj pohlavních orgánů. Tvrdí to nový dokument. Výzkum potvrzuje zvěsti, že Hitler neměl v pořádku...

13. listopadu 2025  14:23

V Dozimetru vypovídá Šurovský z DPP. Redla jsem neznal, uvedl

Jan Šurovský (DPP)

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  14:20

Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve

Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...

Od čtvrtečního poledne se může veřejnost rozloučit se zesnulým kardinálem Dominikem Dukou. Rakev je až do pátku vystavená v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pohřeb v katedrále svatého Víta...

13. listopadu 2025  12:21,  aktualizováno  14:20

Čtyři na jednoho. Zákulisí schůzky na Hradě, po níž se neposunuli ani o píď

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Ve středu se na Pražském hradě konala klíčová schůzka prezidenta Petra Pavla a kandidáta na premiéra Andreje Babiše (ANO). Žádný větší posun ovšem nepřinesla a stále není jasné, kdy by prezident mohl...

13. listopadu 2025  14:20

Italský list nevydal rozhovor s Lavrovem, obsahoval tolik lží, že by z něj nic nezbylo

Sergej Lavrov (30. září 2025)

Italský deník Corriere della Sera se ocitl pod palbou ruské diplomacie poté, co nezveřejnil text s odpověďmi ministra zahraničí Sergeje Lavrova na předem zaslané otázky. Redakce vysvětlila, že místo...

13. listopadu 2025  14:09

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Policie po razii na ŘSD obvinila 12 lidí a pět firem, zadržení jsou na svobodě

Detektivové NCOZ zasahují v budovách ŘSD na Kačerově. (11. listopadu 2025)

Všech 14 lidí, které policie v úterý zadržela v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila 12 lidí a pět...

13. listopadu 2025  8:26,  aktualizováno  14:06

Předseda Sněmovny Okamura 17. listopadu nepřijde na Národní třídu

Tomio Okamura (SPD) po jednom z jednání o programu vznikající vlády ANO, SPD a...

Předseda SPD a nově i Sněmovny Tomio Okamura se v pondělí 17. listopadu zúčastní piet u Hlávkovy koleje a v ruzyňských kasárnách. Návštěvu pražské Národní třídy neplánuje, řekla mluvčí SPD Lenka...

13. listopadu 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.