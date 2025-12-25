„Naprosté bezpráví.“ Moskva přirovnala americkou blokádu Venezuely k pirátství

„Jsme svědky naprostého bezpráví v Karibském moři, kde znovu ožívají dávno zapomenuté formy krádeže, zejména pirátství a loupež,“ uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Vyjádřila také podporu snahám Madurovy vlády chránit suverenitu a národní zájmy a udržet stabilní a bezpečný rozvoj Venezuely.
Podle Zacharovové se Rusko dlouhodobě zasazuje o zmírnění napětí mezi USA a Venezuelou. „Doufáme, že pragmatismus a racionální uvažování amerického prezidenta Trumpa umožní najít řešení, která jsou přijatelná pro obě strany a v souladu s mezinárodními právními normami,“ doplnila mluvčí ruského ministerstva.
|
Snad USA neudělají fatální chybu, uvedla Moskva k napětí kolem Venezuely
Americký prezident minulý týden nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Spojené státy se také v posledních týdnech zmocnily několika venezuelských tankerů. Washington uplatňuje rozsáhlé sankce vůči venezuelskému ropnému sektoru, který je největším zdrojem zahraničních příjmů pro tamní vládu. Caracas tak musí prodávat ropu s velkou slevou státům a obchodníkům, kteří jsou ochotni riskovat nákup navzdory americkým sankcím.
|
USA se neobávají eskalace s Ruskem kvůli Venezuele, uvedl americký ministr Rubio
Spojené státy neuznávají Madura za právoplatného prezidenta. Označují ho za vůdce drogové organizace Kartel sluncí, kterou Washington považuje za teroristickou organizaci. Spojené státy stupňují svůj tlak na Madurovu vládu. V Karibiku od září výrazně navýšily svou námořní přítomnost a Trump nevyloučil ani vojenské údery na venezuelské území při bojích proti kartelům.
|
21. prosince 2025