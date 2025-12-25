„Naprosté bezpráví.“ Moskva přirovnala americkou blokádu Venezuely k pirátství

Autor: ,
  17:17
Spojené státy svou blokádou Venezuely oživují dávno zapomenuté pirátství, uvedlo ve čtvrtek ruské ministerstvo zahraničí. K řešení konfliktu podle něj nicméně může vést pragmatismus amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury Reuters potvrdilo ministerstvo také svou podporu kroků vlády venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

„Jsme svědky naprostého bezpráví v Karibském moři, kde znovu ožívají dávno zapomenuté formy krádeže, zejména pirátství a loupež,“ uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Vyjádřila také podporu snahám Madurovy vlády chránit suverenitu a národní zájmy a udržet stabilní a bezpečný rozvoj Venezuely.

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si podávají ruce během setkání v moskevském Kremlu. (9. května 2025)
Americký prezident Donald Trump
Ulice Caracasu před prezidentskou inaugurací plní příznivci staronového venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, včetně členů jeho lidových milic. (7. ledna 2025)
Ulice Caracasu před prezidentskou inaugurací plní příznivci staronového venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, včetně členů jeho lidových milic. (7. ledna 2025)
36 fotografií

Podle Zacharovové se Rusko dlouhodobě zasazuje o zmírnění napětí mezi USA a Venezuelou. „Doufáme, že pragmatismus a racionální uvažování amerického prezidenta Trumpa umožní najít řešení, která jsou přijatelná pro obě strany a v souladu s mezinárodními právními normami,“ doplnila mluvčí ruského ministerstva.

Snad USA neudělají fatální chybu, uvedla Moskva k napětí kolem Venezuely

Americký prezident minulý týden nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Spojené státy se také v posledních týdnech zmocnily několika venezuelských tankerů. Washington uplatňuje rozsáhlé sankce vůči venezuelskému ropnému sektoru, který je největším zdrojem zahraničních příjmů pro tamní vládu. Caracas tak musí prodávat ropu s velkou slevou státům a obchodníkům, kteří jsou ochotni riskovat nákup navzdory americkým sankcím.

USA se neobávají eskalace s Ruskem kvůli Venezuele, uvedl americký ministr Rubio

Spojené státy neuznávají Madura za právoplatného prezidenta. Označují ho za vůdce drogové organizace Kartel sluncí, kterou Washington považuje za teroristickou organizaci. Spojené státy stupňují svůj tlak na Madurovu vládu. V Karibiku od září výrazně navýšily svou námořní přítomnost a Trump nevyloučil ani vojenské údery na venezuelské území při bojích proti kartelům.

21. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Proč ta tvrdost a hra o čas? Generálové přesvědčili Putina, že válku brzy vyhraje

Vladimir Putin a Valerij Gerasimov (17. prosince 2025)

Tvrdohlavost, s jakou ruský prezident Vladimir Putin přistupuje k mírovým vyjednáváním s Ukrajinou, vyplývá zejména z jeho přesvědčení, že ruské invazní síly jsou na Ukrajině úspěšné a vítězství...

25. prosince 2025

„Naprosté bezpráví.“ Moskva přirovnala americkou blokádu Venezuely k pirátství

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...

Spojené státy svou blokádou Venezuely oživují dávno zapomenuté pirátství, uvedlo ve čtvrtek ruské ministerstvo zahraničí. K řešení konfliktu podle něj nicméně může vést pragmatismus amerického...

25. prosince 2025  17:17

Jak Putin vyhrožoval kvůli radaru v Česku i „umělé“ Ukrajině. Nově zveřejněné přepisy

Summit Bush – Putin. Někdy je vše o štěstí a náhodě. V Bratislavě na setkání...

Ruský prezident Vladimir Putin o Ukrajině jako umělém státu náležejícím Rusku mluvil už po nástupu k moci v roce 2000 například s tehdejším americkým prezidentem Georgem W. Bushem. A varoval, že...

25. prosince 2025  16:25

Zrada, nebo záchrana? Bagdádské složky jitří dávnou jizvu na izraelské duši

Interiér zchátralé synagogy Sasson v severoiráckém městě Mosul. Irácká židovská...

Po celá desetiletí se v izraelské společnosti šeptalo o temném tajemství operace, která přivedla před pětasedmdesáti lety irácké Židy do nově vzniklého státu. Nyní, díky nalezení ztracených archivů...

25. prosince 2025  16:15

Vánoce skoro jako v létě. Na Islandu naměřili na Štědrý den téměř 20 stupňů

Na Island asi nikdo necestuje proto, aby si užil vlídné podnebí a sluníčko. Ale...

Zatímco ve střední Evropě panovalo o Vánocích spíše chladnější počasí, sever Atlantiku zažil mimořádný teplotní výkyv. Na Islandu se na Štědrý den objevily hodnoty blížící se 20 stupňům Celsia, což...

25. prosince 2025  15:56

Ruské bombardéry operovaly nad Barentsovým a Norským mořem

Americký letoun F-35 Lightning II vyprovází ruské stroje Tu-95 a Su-35 nad...

Ruské strategické bombardéry Tu-95MS operovaly nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře, informovala dnes Moskva. Podle ruského ministerstva obrany šlo o plánovaný více než sedmihodinový let...

25. prosince 2025  15:22

„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka

Karel Čapek

Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající...

25. prosince 2025  15:17

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech...

25. prosince 2025  15:01

Kovový válec se nenechal zválcovat legem. Hračky ze Semil baví už pátou generaci

Premium
Hraje si v práci. Ředitel Kovapu Petr Němec ukazuje berušky a parní válec ze...

Parní válec. Traktor. Beruška, co nikdy nespadne ze stolu. Už pátá generace dětí se baví s hračkami, které se za osmdesát let vůbec nezměnily. Přežily nástup barbín, invazi Lega, akčních figurek i...

25. prosince 2025

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  14:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rajchla chci vzít na Ukrajinu, Zelenského po válce na pivo, říká organizátor sbírky

Martin Ondráček, který se podílí na iniciativě Dárek pro Putina.

Stomilionový dar nebo raketa pojmenovaná po zesnulé Daně Drábové. V poslední době nejvíce skloňované události kolem iniciativy Dárek pro Putina. Její spoluzakladatel Martin Ondráček v rozhovoru pro...

25. prosince 2025  14:51

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

25. prosince 2025  12:49,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.