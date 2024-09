VIDEO: „Monstra, démoni, fašisté.“ Rusy překvapila mina maskovaná jako dřevo

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jdete ve tmě, můžete do toho i kopnout. Vypadá to jako kus dřeva,“ popisuje ve videu Rus a bere zbraň do ruky, aby ji mohl lépe ukázat. Mina je celá obalena do opravdové kůry. Pod ní je ovšem tubus s trhavinou.

„Když na to stoupneš, jsi okamžitě mrtvý,“ pokračuje voják. „Tohle oni dělají. Ta monstra přišla s takovouhle věcí.“ Ukrajince ve videu označuje také za „fašisty“ či „démony“.

„Nemůžu jim říkat jinak. Tak buďte opatrní, je to velmi nebezpečná věc,“ uzavírá Rus.

Miny maskované nejrůznějšími důmyslnými prostředky jsou součástí způsobu boje od jejich vzniku, v hojné míře se tomu samozřejmě věnují i samotní Rusové.