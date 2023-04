Tisíce lidí ze Západu chtějí žít v Rusku, nebraňme jim, bájí prokremelský list

„Američané, Australané, Kanaďané i Evropané sní o životě v Rusku. Je to skutečně pravda? Jsou to snad milovníci exotiky? Kolik jich je? Čert ví. Vždyť jen několika z nich se podaří proplést sítí naší byrokracie a usadit se v Rusku,“ píše Komsomolská pravda.

Podle deníku musí každý cizinec projít „migračním peklem“, aby získal „vytoužený pas Ruské federace“. V článku se redakce odvolává na osobní zkušenosti novináře Tima Kirbyho, který emigroval ze Spojených států do Ruska v roce 2006. Ruské občanství obdržel v listopadu 2018.

Novinář Tim Kirby na tiskové konferenci v Moskvě (29. srpna 2017)

„Vzpomeňte si, jak před několika lety Nabiullinová (Elvira Nabiullinová je ruská ekonomka a současná šéfka Centrální banky Ruské federace, pozn. red.) říkala, že všichni v Rusku by si měli zvyknout na to, že inflace bude mnohem nižší. Znělo to jako výhrůžka, jako že je těžké si zvyknout na to, že ceny nerostou,“ uvedl pro KP rusifikovaný novinář Kirby.

Podle něj si však ještě Rusko na nízkou inflaci nezvyklo, stejně jako na to, že mnoho lidí se chce za novým životem přestěhovat právě do Ruska.

Němci chtějí zahrady, Američani zas do IT

„Řeči o tom, že lidé ze Západu sní o odchodu do Ruska, jsou skutečně stále hlasitější,“ píše ruský deník. Podle něj se množí internetové chaty s cizinci i etnickými Rusy, kteří chtějí opustit svou zemi a odejít do Moskvy, Petrohradu nebo do vesnice na Altaji.

„Němci už sní o tom, že budou sázet zahrady na Volze, jako jejich předkové za Kateřiny Veliké. Američané zase chtějí doplnit řady IT odborníků prořídlé našimi přesídlenci. Ale migrační zákony Ruska jsou jako ostnatý drát,“ dodává Kirby.

„Denně mi chodí dopisy, všichni se mě ptají, jak se sem přestěhovat, co dělat, kam utéct. A já nemám žádnou odpověď. Příliš velká byrokratická hráz brání tomu, aby se sem valil proud migrantů ze Západu,“ dodal pro KP Kirby.