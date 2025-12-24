Když vy, tak my taky. Na stavbu jaderné elektrárny na Měsíci si troufají i Rusové

  18:15
Rusko plánuje v příštích deseti letech postavit na Měsíci jadernou elektrárnu, která by dodávala energii jeho lunárnímu programu a společné rusko-čínské výzkumné stanici. Přestože se SSSR v minulosti pyšnil mnoha prvenstvími při dobývání vesmíru, dnešní Rusko v této oblasti dlouhodobě zaostává nejen za USA, ale už i Čínou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: CTK / AP / Efrem Lukatsky ČTK

Motory nosiče Sojuz 2.1b, který vynese sondu Luna-25
Logo mise Luna-25 na krytu nosiče.
Rusko vyslalo z kosmodromu Vostočnyj raketu Sojuz 2.1b s modulem Luna-25, který...
Představa Evropské kosmické agentury, jak by mohla vypadat „vesnice na Měsíci“....
30 fotografií

Právě představitelé čínské lunární mise letos v dubnu oznámili, že Peking zvažuje postavit na Měsíci jadernou elektrárnu.

Ruská vesmírná agentura Roskosmos v prohlášení uvedla, že lunární elektrárnu plánuje vystavět do roku 2036 a že za tímto účelem již podepsala smlouvu se státní firmou NPO Lavočkina vyrábějící kosmickou techniku. Podle prohlášení Roskosmosu by elektrárna měla zásobovat nejen techniku lunárního programu včetně roverů či observatoře, ale i infrastrukturu Mezinárodní lunární výzkumné stanice.

Dominance ve vesmíru a lunární základna. Trump nařídil návrat na Měsíc do tří let

Roskosmos v prohlášení přímo neuvedl, že elektrárna bude jaderná, nicméně uvedl, že na jejím vybudování se budou podílet ruská státní korporace zaměřená na jadernou energetiku Rosatom a Kurčatovův institut, v němž byla navržena většina sovětských jaderných reaktorů.

V červnu také šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov uvedl, že mezi cíli jeho agentury je stavba jaderné elektrárny na Měsíci a průzkum Venuše.

Začal závod o to, kdo postaví jaderný reaktor na Měsíci dříve

Naopak ve Spojených státech podepsal ve čtvrtek prezident Donald Trump exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru, který mimo jiné žádá návrat astronautů na Měsíc do roku 2028 s následným vybudováním trvalé lunární základny či nařizuje umístění jaderných reaktorů na Měsíci i oběžné dráze.

Poslední astronauti vstoupili na povrch Měsíce v rámci amerického programu Apollo v roce 1972.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Rybův odkaz je dar všem, kteří chtějí naslouchat, říká šéf končícího festivalu

Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...

Po osmé v řadě a naposledy se letos v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční Festival Jakuba Jana Ryby. Po celou dobu v jeho čele stojí ředitel Šimon Kaňka. V rozhovoru pro iDNES.cz bilancuje význam...

24. prosince 2025

Rozlévání rybí polévky na Staroměstském náměstí opět provázel velký zájem

Tradiční rybí polévku, kterou kuchaři připraví ve 2000 porcích pro lidi bez...

Tradiční rozlévání štědrodenní rybí polévky podle receptu s koňakem a karamelem na Staroměstském náměstí v Praze opět provázel velký zájem. Dlouhá fronta se začala tvořit už půl hodiny před začátkem...

24. prosince 2025  13:02

