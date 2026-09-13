Litva zmizí z mapy světa. NATO zemi neochrání, hrozí Medveděv

„Pokud bude uplatněn, bude to globální, planetární katastrofa. Nejsou hloupí. Ale Litva zmizí z mapy světa,“ prohlásil v pátek Medveděv.
Reagoval tak na litevské úvahy o změně ústavy, která dnes rozmístění jaderných zbraní v zemi zakazuje. „Pokud se rozhodnou pro takový krok, měli by si uvědomit jeho možné důsledky,“ dodal.
Litevský parlament už podniká první kroky ke změně. Jeho předseda Juozas Olekas uvedl, že zákaz vznikl v době, kdy byla bezpečnostní situace v Evropě úplně jiná.
Vilnius zároveň jedná o posílení jaderného odstrašení NATO v Evropě. Ministr obrany Robertas Kaunas potvrdil rozhovory o možném rozšíření amerických jaderných kapacit do dalších zemí aliance. Zároveň zdůraznil, že Litva nepočítá s rozmístěním těchto zbraní v době míru.
„Nejde o to, že bychom chtěli mít jaderné zbraně v Litvě za běžných podmínek,“ uvedl Kaunas. Podle něj by taková možnost připadala v úvahu až v případě krize nebo války.
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Medveděv hrozí Německu odvetou, volá po úderech na Berlín
Medveděv, který nyní působí jako místopředseda bezpečnostní rady, podobnými výhrůžkami nešetří. V září už stačil pohrozit Německu útoky na továrny vyrábějící zbraně pro Ukrajinu.
V minulosti varoval také Británii, Polsko nebo další evropské země před přímým zapojením do války. Do svých výpadů pravidelně přidává i jaderné hrozby a západní politiky častuje varováními před katastrofou.