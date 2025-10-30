Že vymažete Moskvu? Pošleme Poseidon a Belgie zmizí, hrozí Medveděv ministrovi

  10:19
Bývalý ruský prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv pohrozil, že Rusko pošle na Belgii svůj nově otestovaný podvodní dron Poseidon s jaderným pohonem a zničí ji. Reagoval tak na slova belgického ministra obrany Thea Franckena, jenž varoval, že pokud Rusko použije jaderné zbraně, NATO vymaže Moskvu z mapy.
Ruské „supertorpédo“ Poseidon

Ruské „supertorpédo“ Poseidon | foto: Profimedia.cz

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv v Moskvě (17. července...
Belgický ministr obrany Theo Francken se spolu s belgickým králem Filipem...
Ruská armáda oznámila úspěšné testy střely s jaderným pohonem Burevestnik,...
Belgický ministr obrany Theo Francken (13. října 2025)
21 fotografií

Místopředseda ruské bezpečnostní rady po vypuknutí války na Ukrajině začal pronášet ostré, velmi agresivní výroky na adresu světových politiků a hrozit zničením každému, kdo podle něj se staví proti Rusku. Jeho posledním terčem se stal belgický ministr obrany.

Ten Rusko varoval, že pokud pošle na Brusel třeba i nejadernou raketu, „zasáhlo by srdce NATO a my bychom Moskvu srovnali se zemí“.

Jestli Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy, řekl belgický ministr. Kreml se ozval

„Gratuluji všem ruským přátelům (a zejména imbecilnímu belgickému ministrovi obrany) k úspěšnému testu podvodního dronu Poseidon s jaderným pohonem. Na rozdíl od Burevestniku lze Poseidon považovat za skutečnou zbraň soudného dne,“ napsal Medveděv na sociální síti X.

Rusko tento týden oznámilo úspěšný test nové rakety s jaderným pohonem Burevestnik a „bezposádkového podvodního produktu Poseidon“, které agentura Reuters označila za křížence torpéda a podvodního dronu. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina Poseidon může nést atomovou nálož a v současné době neexistuje způsob, jak jej zachytit.

„Myslím, že potřebujeme více zkoušek. Belgie může sloužit jako testovací místo,“ okomentoval uživatel SelfMade slova bývalého ruského prezidenta. X příspěvek smazala s tím, že porušuje pravidla komunity.

Burevestnik se přeceňuje, hodnotí experti ruskou „superzbraň“. Putin už hlásí další

„Belgie pak zmizí,“ reagoval Medveděv.

Odborníci ale pochybují, že Poseidon i Burevestnik jsou takové neporazitelné zbraně nové generace, jak se je Moskva snaží vykreslovat. Podotýkají, že je o nich známo jen málo a slouží spíše k propagandistickým účelům. Rusko již v minulosti opakovaně vyzdvihovalo své nové zbraňové systémy, válka na Ukrajině ale ukázala, že řada těchto zbraní soudného dne byly jen prototypy nebo měly jen velice omezené využití bez většího dopadu odlišného od jiných nástrojů války.

