Nepodléhejme propagandě, Rusko není mocný medvěd, jen hlemýžď, řekl Rutte

  13:41
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
Generální tajemník Mark Rutte (13. února 2026)

Generální tajemník Mark Rutte (13. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruští vojáci se na frontě u ukrajinského města Sumy připravují na vypuštění...
Pohled na rozstřílené město Kupjansk v Charkovské oblasti (30. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin (11. února 2026)
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte na setkání ministrů...
35 fotografií

„Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě, takže se nenechme nachytat ruskou propagandou,“ řekl Rutte na akci, kterou v pátek uspořádala bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU).

Rutte také řekl, že Rusko v bojích na Ukrajině zaznamenává „obrovské ztráty“, a vyzval, aby členské státy NATO nadále podporovaly Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Od začátku invaze na Ukrajinu uplynou 24. února čtyři roky.

NATO překvapuje neúměrný počet ruských padlých. Ukrajinský kolaps letos nečeká

V Bruselu v pátek nejmenovaný vysoký činitel NATO řekl, že podle Aliance bylo od začátku války zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Jen loni měla ruská strana asi 415 tisíc zraněných a zabitých vojáků.

Válka na Ukrajině

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů...

NATO překvapuje neúměrný počet ruských padlých. Ukrajinský kolaps letos nečeká

Mrtvý ruský voják o berli

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu bylo zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Novinářům to řekl nejmenovaný vysoký představitel NATO. Jen v roce 2025 měla ruská strana asi 415...

13. února 2026  13:18

Poslanci dali šanci omezení řečnění. Opozice nechce „extrabuřt“ pro Okamuru

Olga Richterová (Piráti) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)

Návrh jednacího řádu Sněmovny, který má pomoci zrychlit schůze poslanců a omezit obstrukce, prošel prvním čtením. „Proč o tom vlastně jednáme?“ podivoval se bývalý ministr práce a sociálních věcí za...

13. února 2026  11:08,  aktualizováno  13:17

Pro pár tisícovek na objednávku zapálil auto, za žhářským útokem byla pomsta

Požár auta v pražské ulici Petrohradská (21.4.2017).

Policistům se podařilo vypátrat a následně obvinit ze žhářství třicetiletého muže, který na sklonku loňského roku zapálil v obci na Plzeňsku auto. Ze žhářství obvinili také o tři roky mladšího muže,...

13. února 2026  12:58

Trumpe, koukej. Kyjev zvažuje hru vabank a uspořádání referenda o Donbasu

Premium
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (8. prosince 2025)

Ukrajinci zvažují učinit nejtěžší ústupek a hlasovat o odevzdání území v západní části Doněcké oblasti. Tvrdí to novinář magazínu The Atlantic Simon Shuster s odvoláním na poradce ukrajinského...

13. února 2026  12:44

Scorsese je v Praze, kde natočí nový film. V metropoli se objeví i DiCaprio či Lawrence

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Režisér Martin Scorsese a herec Leonardo DiCaprio míří do Prahy. V hlavním městě budou společně natáčet film What Happens At Night, v němž kromě jmenované hvězdy budou hrát Jennifer Lawrence,...

13. února 2026  12:30

V kupé se porvali, došlo i na loupež. Policie hledá polonahého muže z vlaku

Policie pátrá po muži, kterého zachytila bezpečnostní kamera. Věří, že může...

Policie řeší případ tří mužů, kteří se v červnu minulého roku v podnapilém stavu poprali ve vlakovém kupé na trase Bratislava–⁠⁠⁠⁠⁠⁠Praha. Jeden z nich během...

13. února 2026  12:11

České Švýcarsko po škrtech v nejistotě. Bude na další obnovu po požáru?

V okrajových částech Českého Švýcarska už po požáru nejsou téměř žádné stopy.

Rozhodnutí státu o snížení financí pro národní parky se promítne i do hospodaření Národního parku České Švýcarsko. Přestože samotné krácení provozního příspěvku nepředstavuje pro park zásadní...

13. února 2026  12:10

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

13. února 2026  8:36,  aktualizováno  12:01

Konec padělaným teniskám? Nike si patentoval revoluční systém ochrany značky

Výloha moskevské prodejny Nike.

Nike usilovně bojuje proti obchodu s padělanými teniskami, a to bez toho, aby na boty přidával další ochranné štítky. Podle diskusí na sociálních sítích podala společnost patent na digitální...

13. února 2026  11:50

O víkendu napadne až patnáct centimetrů sněhu, místy i více, varují meteorologové

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do...

Návrat zimního počasí do nížin bude v sobotu ve velkém stylu. Podle prognózy meteorologů napadne za 24 hodin do nedělního odpoledne až patnáct centimetrů sněhu. Varují před komplikacemi v dopravě,...

13. února 2026  8:38,  aktualizováno  11:32

VIDEO: V Šanghaji se při stavbě metra propadl obří kus silnice, lidé běželi o život

V Šanghaji se náhle zřítila stanice metra

Obrovská propadlina vzniklá při stavbě metra pohltila silnici v čínské Šanghaji. Dramatické záběry zachycují postupující praskliny a pracovníky, kteří na poslední chvíli utíkají do bezpečí.

13. února 2026  11:32

RECENZE: Láska mezi kapkami krve. Deska Charli xcx bolí na těle i na duši

Souběžně s premiérou filmu Bouřlivé výšiny vyšlo album Wuthering Heights...

Souběžně s premiérou filmové adaptace klasického románu Emily Brontëové Bouřlivé výšiny (česky též jako Na Větrné hůrce) vyšlo album Wuthering Heights zpěvačky Charli xcx s doprovodnými skladbami....

13. února 2026  11:30

