S odřezky salámů a klobás se můžeme setkat i v českých masnách, v Rusku ale putují do supermarketů ve velkém. Podle portálu Novosti Saratova je nový produkt určen sociálně slabším zákazníkům a prodává se pod označením „Náplň do pizzy“, mezi lidmi si však už vysloužil označení „klobásové prdelky“.
Výrobci uvádějí, že odřezky pocházejí z kvalitních klobás, které však z hlediska vzhledu neodpovídají běžným prodejním standardům. Zatímco většina vzhledově nestandardních klobás se rozemele a zformuje do nové šišky, odříznuté konečky se pak prodávají zvlášť za asi 400 rublů za kilo (asi sto korun).
„Je to způsob, jak omezit odpad a zároveň nabídnout spotřebitelům dostupnější alternativu ke klasickým klobásám. Novinka se již objevila v sortimentu řady federálních i regionálních řetězců. Uživatelé na sociálních sítích uvádějí, že tato klobása je vhodná například na přípravu pizzy,“ konstatují Novosti Saratova.
Zdá se, že ruské masokombináty se inspirovaly v sousedním Bělorusku, kde se zprávy o klobásových „prdelkách“ objevily už letos v květnu. „Tomu se říká bezodpadová výroba. Na pizzu nebo do soljanky ideální. Ještě v nich je maso,“ citoval jednoho ze spokojených zákazníků běloruský portál Zerkalo.
Další diskutéři jsou o něco kritičtější. „Kreativní. Ještě by to chtělo vymyslet něco podobného s bochníky chleba, protože o patky se s manželem pořád hádáme,“ uvedla jedna Běloruska. A další diskutér si rýpl: „Ještě že nejsou okousané. Asi to zbylo v továrně po firemním večírku, tak si řekli, proč by to mělo přijít nazmar.“