Ruské plány na obnovu Mariupolu: ignorace civilistů, z Azovstalu bude park

Dokument získaný ruským médiem The Village si objednalo ruské ministerstvo výstavby. Připravila jej federální organizace Jednotný institut územního plánování.

Plánovači odhadují populaci města v roce 2022 na 212 tisíc lidí, méně než 450 tisíc obyvatel před ztečí města. Podle odhadů boje stály život více než 20 tisíc lidí, další desetitisíce uprchly pryč.

V roce 2025 by se počet obyvatel měl zvýšit na 350 tisíc a o pět let později dosáhnout čísel před válkou. V roce 2035 plán stanovuje populaci Mariupolu na půl milionu lidí.

Aby měli místní kde pobývat, chtějí Rusové postavit nebo opravit do konce roku 2022 byty o rozloze celkem 2,24 milionů metrů čtverečních. Dalších 2,76 milionů metrů čtverečních do roku 2025; 2,5 milionu metrů čtverečních do roku 2030; a dalších 1,25 milionu čtverečních do roku 2035. Během tohoto období plánují též postavit nebo opravit 105 školek, 92 škol a 19 zdravotních klinik.

Hlavní zájem má ale Moskva na obnovení ekonomického života města. Chce znovuzprovoznit zpracovatelský průmysl jako tomu bylo před invazí. Hutnictví, strojírenství, zpracování potravin a chemický průmysl mají tvořit 23 procent pracovních míst. Dalších 18 procent pracovníků má být z jiných odvětví, například zdravotnictví, sociálních služeb a podobně. Sedmnáct procent pracovníků má působit ve veřejné správě a obraně.

Zvláštní pozornost je věnována ocelárnám Azovstal, kde se odehrál hlavní boj o osud města. Rusové zde chtějí vybudovat nový průmyslový park, který má poskytnout 9 200 pracovních míst.

O plánech na obnovy Mariupolu informovala už dříve ukrajinská rozvědka. Podle ní Rusové předložili čtyři možnosti, co udělat s Azovstalem: obnovení výroby, vytvoření jakési sociální a obchodní platformy a dva scénáře výstavby parku.

Vůdce separatistické Doněcké lidové republiky Denis Pušilin tvrdil, že z Mariuopolu udělají letovisko. Na místě závodu Azovstal chtěl vybudovat technologický park nebo čistě jen oblast pro parkování aut.

Rusové hodlají také obnovit centrum města, včetně jimi poničeného divadla, kam poslali rakety, i když se zde skrývali civilisté. „Paradoxně obnova začíná historickým centrem a Azovstalem. Sovětské obytné čtvrti, nejhustší a nejpoškozenější části města, kde desítky tisíc lidí přišly o své domovy, mají být obnoveny až po roce 2030 nebo 2035,“ cituje The Village nejmenovaného městského plánovače. „Kde budou do té doby bydlet lidé, kteří přišli o domov?“

Podle plánovače dokument vytvořený bez účasti městské komunity ukazuje, že Rusové nepřemýšlí dlouhodobě a strategicky. Jejich cílem je jednoduše skrýt stopy války v centru a namalovat přitažlivý obraz města pro „diváky“, nikoliv ale obyvatele města.

Mariupolská městská rada uvedla, že rekonstrukce města bude stát více než 14 miliard dolarů. Úplná obnova města zřejmě potrvá sedm až deset let. Podle starosty Vadyma Bojčenka válka zničila nebo poškodila 1 356 bytových bloků a 40 procent soukromých domů bylo vybombardováno. Většinu z nich nelze rekonstruovat a proto se plánuje výstavba nových objektů.