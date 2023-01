Vězení za mapu, kde je Cherson či Krym ukrajinský, navrhují ruští poslanci

Podle návrhu novely stávajícího zákona budou „kartografické a jiné dokumenty a vyobrazení, které zpochybňují územní celistvost Ruska“ klasifikovány jako extremistické materiály. Podle autorů iniciativy, šéfa bezpečnostního a protikorupčního výboru Dumy Vasilije Piskarjova a jeho zástupců, se takové mapy objevují stále častěji.

Pokud by Rusko nové opatření schválilo, úřady by mohly potrestat ty držitele map, ve kterých je okupovaný poloostrov Krym označovaný za ukrajinský. Tresty by se týkaly i těch zobrazení, na nichž jsou jako ukrajinská území uváděna Donbaská, Luhanská, Chersonská a Záporožská oblast. Piskarjov navrhuje provinilcům udělit pokutu až jeden milion rublů nebo trest patnáct dní za mřížemi.

Rusko anektovalo Krym v roce 2014, Západ a Ukrajina zábor neuznala. Podobně západní a ukrajinští představitelé odmítli i anexi čtyř okupovaných území, která Moskva formálně připojila k Rusku minulý rok. O území se stále vedou tvrdé boje, Ukrajincům se podařilo získat pod svou kontrolu hlavní město Chersonské oblasti Cherson.

Moskva si též klade nárok na Kurilské ostrovy, které v roce 1945 obsadil Sovětský svaz. Tokio zdůrazňuje, že z hlediska mezinárodního práva je Rusko drží nelegálně a musí je Japonsku vrátit. Kvůli sporu o ostrovy Rusko a Japonsko neuzavřely od druhé světové války mírovou smlouvu. V říjnu ukrajinský parlament přijal rezoluci požadující, aby Rusko Kurily Japoncům vrátilo. Tokio je jedním ze zastánců Kyjeva proti ruské agresi.

„Tohle v podstatě znamená, že jakýkoli disent, bez ohledu na to, jak okrajový, už není povolen,“ okomentovala Piskarjovovu iniciativu specialistka na Rusko Maria Snegovajová z washingtonského think-tanku Center for Strategic and International Studies.

„Režim je historicky charakterizován vysokou úrovní paranoie. Půjde ještě dál, aby stíhal jakýkoliv nesouhlas nebo opozici. A to i za okolností, kdy nebude čelit žádnému vážnému zpochybnění své autority,“ dodává analytička.

Návrh novely už prošel prvním čtením ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu. Očekává se, že projde dalšími dvěma čteními. Poté zamíří do Rady federace, horní komory parlamentu. Nakonec ji musí svým podpisem schválit prezident Vladimir Putin.

Není jisté, zda by nová legislativa platila i zpětně a jestli by tedy například ruské školy musely měnit učebnice s mapami vydané před rokem 2022 a anexí ukrajinských území. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov připustil, že kolem zákona je spousta nejasností, je podle něj ale jisté, že „všechny mapy se musí změnit“.

V roce 2019 se ruskému výkladu přizpůsobila k silnému rozhořčení Ukrajiny i americká technologická společnost Apple. Po schůzce jejích zástupců s Piskarjovovem Apple zobrazil ve svých aplikacích ruským uživatelům Krymský poloostrov jako náležející Rusku. Piskarjov zástupce společnosti upozornil, že označovat Krym za součást ukrajinského území je podle ruských zákonů trestný čin.

Šéf bezpečnostního a protikorupčního výboru Dumy patří mezi jedny z nejaktivnějších navrhovatelů zpřísňujících zákonů proti těm, kteří nějakým způsobem vystupují proti ruským imperiálním ambicím a „speciální vojenské operaci“. Právě na jeho návrh Rusko přijalo tresty pro ty, kteří šíří „falešné informace“ o ruské armádě. Maximální trest je až 15 let za mřížemi, pachatel může obdržet pokutu až 1,5 milionu rublů.

Další utahování šroubů lze očekávat. Ruští poslanci diskutovali o návrhu místopředsedy Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrije Medveděva vypořádat se se „zrádci“, kteří odmítají invazi „podle válečných pravidel“, uvádí agentura Reuters.