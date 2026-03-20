Maďarsko 12. dubna čekají parlamentní volby, v nichž bude premiér Viktor Orbán podle dosavadních odhadů čelit zatím největší zkoušce od nástupu k moci v roce 2010. Orbán, který navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje blízké vztahy s Putinem, v průzkumech zaostává za svým středopravicovým soupeřem Péterem Magyarem.
Poté, co maďarští novináři informovali, že do Budapešti před pár týdny dorazili tři lidé napojení na ruskou tajnou službu GRU, aby se pokusili ovlivnit výsledek těchto voleb v Orbánův prospěch, se objevuje další s Ruskem související informace. A tou je účast Bojarské v pozorovatelské misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
|
Ruska ve službách ministerstva zahraničí tlumočila pro Putina při státních návštěvách a dalších důležitých akcích. V roce 2016 mu například v Číně překládala slova tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy. Nečekaně ji ruský vládce povolal i o tři roky později v Ósace, kde se setkal s nynějším šéfem Bílého domu Trumpem.
Podle Fiony Hillové, Trumpovy poradkyně pro národní bezpečnost v otázkách Ruska během jeho prvního funkčního období, ji přitom na amerického prezidenta „nasadil“ záměrně. Mladá atraktivní překladatelka měla odvést jeho pozornost. „Na seznamu byl ještě někdo další, muž, který měl na té konkrétní schůzi tlumočit, ale Rusové ho na poslední chvíli vyměnili za jiného tlumočníka,“ řekla Hillová.
„Zjevně to zamýšleli tak, aby to upoutalo pozornost, protože prezident Putin kladl velký důraz na to, aby prezidenta Trumpa představil své tlumočnici, což obvykle nedělá,“ dodala s tím, že se Bojarská ukázala jako „vynikající překladatelka“.
„Obavy jsou neopodstatněné“
Bojarská pro OBSE střídavě pracovala více než dekádu a na plný úvazek ji zaměstnali v roce 2021. Podle listu The Guardian neexistuje žádný důkaz o tom, že by měla vazby na ruské tajné služby nebo předávala informace ruské vládě. Také mluvčí Parlamentního shromáždění OBSE Nat Parry agentuře Reuters řekl, že obavy ohledně zapojení Bojarské jsou neopodstatněné a organizace neplánuje její odvolání.
|
„Paní Bojarská je profesionální úřednice, která podléhá pravidlům OBSE včetně požadavků na mlčenlivost a záruky proti nepatřičnému vlivu ze strany národních vlád. Neexistují důvody domnívat se, že tato pravidla porušila,“ zdůrazňuje Parry. Také generální tajemník Parlamentního shromáždění OBSE Roberto Montella prohlásil, že dopis Márty Pardaviové, spolupředsedkyně Maďarského helsinského výboru, má „pomlouvačný charakter“. Bojarskou prý osobně vybral k účasti na misi do Maďarska a těší se jeho „plné důvěře“.
HHC nicméně míní, že právě o důvěru může pozorovatelská mise přijít.„Taková setkání často zahrnují výměnu vysoce citlivých informací, které se týkají politického tlaku, rizik manipulace s volbami a hrozeb, kterým čelí obhájci lidských práv a novináři,“ uvádí v dopise rozeslaném různým představitelům OBSE. Podotýká, že se nyní novináři a aktivisté mohou bát mluvit s členy mise otevřeně. Žádá proto, aby organizace Bojarskou z mise odvolala.
|
Sama Bojarská na dotazy britského deníku odpověděla, že dodržuje pravidla OBSE, podle nichž „je všem zaměstnancům výslovně zakázáno přijímat pokyny od svých národních orgánů“.
Polsko zařadilo Bojarskou na sankční seznam a zakázalo jí vstup do země už v roce 2022. Varšava tehdy uvedla, že ženina podpora Putinovy vlády představuje vážné riziko, které by mohlo vést k poškození mezinárodního postavení Polska.
OBSE dlouhodobě vysílá do členských států pozorovatele, kteří hodnotí průběh voleb z hlediska jejich férovosti a souladu s mezinárodními standardy. Sdružuje 57 států Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky a jejím cílem je mimo jiné předcházet konfliktům a monitorovat bezpečnostní situaci v regionech.