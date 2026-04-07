S Ruskem chci pragmatické vztahy, řekl Magyar. Evropě i Kyjevu může vzít iluze

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v předvolebních průzkumech, tvrdí, že pokud vyhraje parlamentní volby, Budapešť bude mít s Moskvou „pragmatické vztahy“. Nevylučuje odebírání ruské ropy, což je zdrojem kritiky ze strany Evropské unie. Zároveň říká, že nechce, aby se Maďarsko stalo ruskou kolonií. Naděje EU, že zaujme více proukrajinský postoj, ale zřejmě budou liché.
„Pragmatismus znamená, že nemáme co mluvit do vnitřních záležitostí Ruska a oni zase nemají co mluvit do našich,“ řekl Magyar v rozhovoru pro agenturu AP s narážkou na zprávy o snaze ruských tajných služeb vměšovat se do maďarských voleb ve prospěch dosavadního premiéra Viktora Orbána.

„Jsme oba suverénní státy a respektujeme se navzájem, ale nemusíme se mít rádi,“ dodal Magyar, jenž kritizuje Orbánovu vládu za nedostatečnou diverzifikaci energetického mixu, která podle něj udržuje Maďarsko v závislosti na ruské ropě a plynu.

Vůdce opozice zároveň neodmítá využívání ruských energetických zdrojů. „To neznamená, že musíme zítra přestat používat ruskou ropu. Znamená to, že zdroje Evropské unie musí být dobře využívány,“ řekl s tím, že jeho případná vláda by usilovala o uzavření nových dohod a výstavbu infrastruktury pro dovoz plynu a ropy z jiných zdrojů.

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Budapešť je za Orbánovy vlády ve sporu s Kyjevem ohledně dodávek ruské ropy. Orbán tvrdí, že Ukrajina záměrně otálí s opravou ropovodu Družba. Kyjev to odmítá s tím, že infrastrukturu poškodily ruské útoky. Budapešť v odvetě blokuje evropské půjčky Ukrajině, za což sklízí kritiku ostatních evropských lídrů.

Orbán je svými odpůrci považován za jakéhosi ruského „trojského koně“ v EU. Magyar slibuje, že pokud se dostane k moci, vrátí Maďarsko k prozápadnímu směřování. „Maďaři stále vnímají, že mír a rozvoj země jsou zaručeny členstvím v Evropské unii a NATO. Myslím, že půjde o referendum o místě naší země ve světě,“ uvedl.

Magyar se domnívá, že jeho strana Tisza je schopna zvítězit nad Orbánovým Fideszem i přesto, že změny ústavy dávají vládní straně výraznou výhodu. „Myslím si, že Tisza dosáhne drtivého volebního vítězství, protože ani voliči Fideszu nechtějí, aby se naše země stala ruskou loutkou, kolonií nebo montážní továrnou místo plnohodnotné součásti Evropy,“ řekl. O Orbánovi dříve prohlásil, že jeho styky s Kremlem představují zradu.

Ukrajina jako výbušné téma

Orbán mezitím vykresluje svého hlavního politického soupeře jako loutku Bruselu a Kyjeva. Portál Politico nicméně upozorňuje, že naděje EU, že Magyar bude výrazně proukrajinský, se mohou ukázat jako přehnané.

Tisza v Evropském parlamentu hlasovala proti půjčce 90 miliard eur Ukrajině. Magyar odmítá posílat Ukrajině zbraně a staví se proti urychlení jejího vstupu do EU, přičemž chce tuto otázku řešit v referendu. Kritizoval také údajné omezování práv maďarské menšiny na Ukrajině.

V Maďarsku před volbami panuje toxická atmosféra, varuje delegace Rady Evropy

Podle pozorovatelů Orbánova protiukrajinská rétorika v zemi zakořenila a průzkumy ukazují, že část Maďarů vnímá Ukrajince negativně. Magyar proti tomuto naladění pravděpodobně nechce jít.

„Péter Magyar nemá v otázce Ukrajiny příliš velký manévrovací prostor,“ uvedl ředitel Policy Solutions András Biró-Nagy. „V této otázce prakticky neexistuje alternativní většinový názor. Magyar se tématu spíše vyhýbá, protože ho považuje za předem prohranou bitvu.“

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

