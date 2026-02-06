„Francouzský prezident Emmanuel Macron před dvěma týdny opět prohlásil, že nějakým způsobem zavolá Putinovi,“ uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Tohle není seriózní. Je to ubohá diplomacie,“ dodal.
„Pokud chcete vést seriózní rozhovor, tak zavolejte. Putin vždy zvedne telefon. Vždy vyslechne jakékoli návrhy, zejména ty seriózní,“ zdůraznil Lavrov.
Francouzská média, stejně jako portál Politico či agentura Reuters, s odvoláním na své zdroje uvádějí, že diplomatický poradce prezidenta Emmanuela Macrona Emmanuel Bonne v úterý odcestoval do Moskvy, aby se setkal se svým kremelským protějškem Jurijem Ušakovem a připravil s ním bilaterální dialog mezi Macronem a Putinem.
Elysejský palác odmítl zprávu potvrdit. Stejně tak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který to učinil „ze solidarity“ s Francouzi.
Macron v úterý uvedl, že probíhají technické rozhovory o obnovení jednání mezi Evropou a Putinem. Tvrdí, že tato jednání jsou transparentní a probíhají v konzultaci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i hlavními evropskými partnery.
Macron spolu s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou tlačí na to, aby EU jmenovala vyjednavače pro mírové rozhovory s Ruskem o válce na Ukrajině. Tuto myšlenku nyní veřejně podpořili také estonský prezident Alar Karis a lotyšská premiérka Evika Siliňová.
Někteří evropští politici, například německý kancléř Friedrich Merz, však v jednáních s Ruskem nevidí smysl. A ani v Estonsku nepanuje v této otázce jednoznačná shoda. „Škrábání na dveře Kremlu oslabuje pozici Ukrajiny i Evropy,“ uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. „Je to katastrofální pro Ukrajinu, přímo to ohrožuje bezpečnost Evropy a je to v naprostém rozporu s evropskou politikou tlaku a izolace.“
Výzvy evropských lídrů k obnovení diplomatických kanálů nicméně reflektují výrazný posun v evropském strategickém myšlení vůči Rusku, podotýká stanice Euronews. Evropa se cítí být vyloučena z mírových jednání mezi USA a Ruskem a obává se možné dohody mezi Washingtonem a Moskvou, která by byla proti jejím zájmům.
„Je to pochopitelné. Lidé jsou unaveni ze sezení pod stolem,“ vysmála se evropským návrhům mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Podle předsedy komise pro ochranu státní suverenity Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Vladimira Džabarova jsou vyjádření evropských politiků pokrytecká. Podle něj „krutá zima“ přinutila Evropany uvědomit si, že se nelze spoléhat na americký plyn. „Předtím všechny potřebné zdroje pocházely z Ruska,“ dodal.