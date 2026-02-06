Ubohé, vysmívá se Lavrov Macronovým snahám o rozhovory s Putinem

Autor:
  10:44
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil za „ubohé“ snahy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona obnovit jeho rozhovory s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Macron je hlavním advokátem idey zapojení Evropy do mírových rozhovorů o Ukrajině, které vyjádřili podporu i další evropští státníci. Rusové se těmto výzvám vysmívají.
Emmanuel Macron na návštěvě u Putina v Kremlu čtrnáct dní před invazí Ruska na...

Emmanuel Macron na návštěvě u Putina v Kremlu čtrnáct dní před invazí Ruska na Ukrajinu. | foto: Profimedia.cz

Sergej Lavrov (20. ledna 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra...
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu na zasedání s vládou (21. ledna 2026)
Lotyšská premiérka Evika Siliňová na summitu Evropské unie v Bruselu. (26....
24 fotografií

„Francouzský prezident Emmanuel Macron před dvěma týdny opět prohlásil, že nějakým způsobem zavolá Putinovi,“ uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Tohle není seriózní. Je to ubohá diplomacie,“ dodal.

„Pokud chcete vést seriózní rozhovor, tak zavolejte. Putin vždy zvedne telefon. Vždy vyslechne jakékoli návrhy, zejména ty seriózní,“ zdůraznil Lavrov.

Francouzská média, stejně jako portál Politico či agentura Reuters, s odvoláním na své zdroje uvádějí, že diplomatický poradce prezidenta Emmanuela Macrona Emmanuel Bonne v úterý odcestoval do Moskvy, aby se setkal se svým kremelským protějškem Jurijem Ušakovem a připravil s ním bilaterální dialog mezi Macronem a Putinem.

Macronův poradce jednal s představitelem Kremlu Ušakovem, píšou média

Elysejský palác odmítl zprávu potvrdit. Stejně tak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který to učinil „ze solidarity“ s Francouzi.

Macron v úterý uvedl, že probíhají technické rozhovory o obnovení jednání mezi Evropou a Putinem. Tvrdí, že tato jednání jsou transparentní a probíhají v konzultaci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i hlavními evropskými partnery.

Macron spolu s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou tlačí na to, aby EU jmenovala vyjednavače pro mírové rozhovory s Ruskem o válce na Ukrajině. Tuto myšlenku nyní veřejně podpořili také estonský prezident Alar Karis a lotyšská premiérka Evika Siliňová.

Velký obrat? EU zvažuje jmenování vyjednávače s Ruskem, kolují možná jména

Někteří evropští politici, například německý kancléř Friedrich Merz, však v jednáních s Ruskem nevidí smysl. A ani v Estonsku nepanuje v této otázce jednoznačná shoda. „Škrábání na dveře Kremlu oslabuje pozici Ukrajiny i Evropy,“ uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. „Je to katastrofální pro Ukrajinu, přímo to ohrožuje bezpečnost Evropy a je to v naprostém rozporu s evropskou politikou tlaku a izolace.“

Výzvy evropských lídrů k obnovení diplomatických kanálů nicméně reflektují výrazný posun v evropském strategickém myšlení vůči Rusku, podotýká stanice Euronews. Evropa se cítí být vyloučena z mírových jednání mezi USA a Ruskem a obává se možné dohody mezi Washingtonem a Moskvou, která by byla proti jejím zájmům.

Musíme kvůli legislativě propustit zadržený tanker, řekl Macron Zelenskému

„Je to pochopitelné. Lidé jsou unaveni ze sezení pod stolem,“ vysmála se evropským návrhům mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Podle předsedy komise pro ochranu státní suverenity Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Vladimira Džabarova jsou vyjádření evropských politiků pokrytecká. Podle něj „krutá zima“ přinutila Evropany uvědomit si, že se nelze spoléhat na americký plyn. „Předtím všechny potřebné zdroje pocházely z Ruska,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Podzimní prázdniny 2026: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzim je ideální doba pro výlety, když měkké světlo a barevné listí oživují...

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2026 těšit na pětidenní volno.

6. února 2026  10:46

V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU, Putina informují

Generálové Anatolij Koncevoj a Vladimir Alexejev (vpravo) se účastní vojenské...

Neznámý člověk ráno postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, informuje s odvoláním na ruský vyšetřovací výbor portál Meduza. Generálporučík je v nemocnici,...

6. února 2026  9:10,  aktualizováno  10:46

Ubohé, vysmívá se Lavrov Macronovým snahám o rozhovory s Putinem

Emmanuel Macron na návštěvě u Putina v Kremlu čtrnáct dní před invazí Ruska na...

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil za „ubohé“ snahy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona obnovit jeho rozhovory s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Macron je hlavním advokátem idey...

6. února 2026  10:44

Podezřelý kufřík před ordinací spustil policejní manévry, byl v něm psací stroj

V kufříku byl psací stroj.

U bytovky v Plavské ulici v Českých Budějovicích zasahovala v pátek dopoledne policie. Někdo totiž oznámil nález podezřelého zavazadla před zdejší lékařskou ordinací. Budovu museli opustit všichni...

6. února 2026  9:21,  aktualizováno  10:34

Popeleční středa ukončí masopustní hodování a začne dlouhý půst

V brněnském kostele u Minoritů věřící přijímá z rukou kněze popelec, znamení kříže, udělované na Popeleční středu

Popeleční středa bude letos 18. února. Tímto dnem končí čas masopustu a křesťanům začíná čtyřicetidenní půst, jehož smyslem je duchovní očista před Velikonocemi. Půst skončí po Velkém pátku na Bílou...

6. února 2026  10:30

Průmysl stoupl, rostla většina odvětví. Oživení bude pokračovat, soudí ekonomové

ilustrační snímek

Průmyslová produkce v Česku v prosinci meziročně vzrostla o 3,8 procenta, meziměsíčně byla vyšší o 0,4 procenta. Rostla většina odvětví, tahounem byl kovozpracující průmysl, výroba elektrických...

6. února 2026  10:06

Jarní prázdniny 2026

Sníh zasypal Česko napříč regiony. Letos poprvé vyrazily děti na boby, stavět...

Jarní prázdniny se každý rok konají v únoru a březnu šest týdnů za sebou. Letos jsou na základních a středních školách rozloženy v termínech od 2. února do 15. března. Přinášíme úplný přehled...

6. února 2026  10:05

Policista střelil muže padajícího z okna, stíhají ho za nepřiměřený zásah

Zabarikádoval se, protože měl z policie hrůzu. Rodina zastřeleného: Všem...

Za loňský zákrok v pražských Ďáblicích, kde agresivní muž pronásledoval svoji ženu s nožem a zabarikádoval se v bytě, hrozí jednomu z policistů až 16 let vězení. Podle vyšetřovatelů na pachatele...

6. února 2026  10:05

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je herec Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v...

Maxmilián Kocek, který v seriálu Metoda Markovič: Straka ztvárnil spartakiádního vraha, přiznává, že reakce diváků na jeho výkon jsou často fyzicky nepříjemné – a právě to považuje za důkaz, že jeho...

6. února 2026

Radši kdyby umřel, přáli si rodiče mladistvého vraha. Chtěli spáchat sebevraždu

Straka po propuštění z vězení strávil dalších 10 let po ústavech.

„Já se nechci zbláznit,“ říká zdrcená postava matky Jiřího Straky v seriálu Metoda Markovič: Straka. Tvůrci dali velký prostor příběhu rodiny mladistvého vraha. Realita byla tak hrozná, že vyrovnat...

6. února 2026  9:59

Seniorka vběhla před tramvaj, zůstala zaklíněná pod soupravou. Je vážně zraněná

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena...

V nemocnici bojuje o život třiasedmdesátiletá žena, kterou ve čtvrtek v noci srazila v Plzni tramvaj. Seniorka zůstala ležet pod soupravou, hasiči museli k jejímu vyproštění použít hydraulické...

6. února 2026  9:54

Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.

6. února 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.