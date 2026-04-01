Dobyli jsme celou Luhanskou oblast, hlásí Rusko. Tvrdilo to už předtím

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly rovněž převzaly kontrolu nad vesnicí Verchnja Pysarivka v ukrajinské Charkovské oblasti a nad Bojkovem v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
„Jednotky skupin vojsk Západ dokončily osvobození Luhanské lidové republiky,“ cituje z prohlášení ruského ministerstva RIA Novosti. Termín Luhanská lidová republika (LNR) používá Moskva pro jeden ze dvou proruských separatistických útvarů na východě Ukrajiny. Ty Moskva nejprve podporovala, krátce před invazí uznala jejich nezávislost a později po vpádu do sousední země se je s dalšími částečně okupovanými ukrajinskými regiony rozhodla anektovat.
Podrobnosti k údajnému dobytí zbytku Luhanské oblasti ruská agentura neuvádí, zmiňuje pouze další hlášení ministerstva o vývoji bojů na jiných místech.
|
Podrobnosti k údajnému dobytí zbytku Luhanské oblasti ruská agentura neuvádí, zmiňuje pouze další hlášení ministerstva o vývoji bojů na jiných místech.
Ruské ministerstvo obrany v minulosti už dvakrát tvrdilo, že Luhanskou oblast zcela dobylo, podotkl nezávislý server Novaja gazeta Evropa s tím, že poprvé se tak stalo v roce 2022 a podruhé loni. Loni ruský prezident Vladimir Putin hovořil o tom, že ruské síly ovládají 99 procent Luhanské oblasti. Později ruské úřady tvrdily, že Luhanská oblast je zcela pod ruskou kontrolou. Agentura Reuters k dnešní zprávě RIA Novosti uvedla, že Rusko dlouhou dobu ovládalo přes 99 procent Luhanské oblasti.
Novaja gazeta Evropa zároveň upozorňuje na svůj zdroj v ukrajinské armádě, který dnešní tvrzení ruského ministerstva obrany popřel s tím, že ukrajinští obránci nadále v oblasti drží pozice. O tom, že Ukrajinci stále mají pod kontrolou malé území v regionu píše i další nezávislý web Meduza. Stanice BBC na ruskojazyčném webu píše, že mapy projektu DeepState, jenž má blízko k ukrajinskému ministerstvu obrany, a amerického Institutu pro studium války (ISW) plnou ruskou kontrolu nad oblastí nepotvrzují.
Luhanskou oblast společně s Doněckou považuje Moskva za součást Ruské federace. Vydání celého tohoto regionu, který se nazývá Donbas a jehož část dosud nedobylo, navíc Rusko považuje za jednu z podmínek pro mírovou dohodu.
Ruská armáda rovněž okupuje další části Ukrajiny, kde chce v případě mírové dohody vytyčit hranici podle stávající fronty. Rusko za svou součást považuje také ukrajinský autonomní poloostrov Krym, který anektovalo už v roce 2014.