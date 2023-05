Výbuchy Nord Streamu: u plynovodu byly ruské lodě pro podmořské operace

Severská média upozornila na „podezřelé pohyby“ několika ruských plavidel nedaleko místa, kde v září došlo k explozím na plynovodech. Konkrétně se jednalo o výzkumnou loď Sibirjakov ruského vojenského námořnictva, vlečný člun SB-123 a třetí loď ruské flotily, jejíž název novináři nedokázali zjistit.

Média uvedla, že ve všech případech šlo o takzvané „lodě duchů“, které se pohybovaly na moři s vypnutými vysílači, a nesdílely tak svou polohu. Média tvrdí, že je lokalizovala, když zachytila jejich rádiovou komunikaci s ruskými námořními základnami mezi červnem a zářím 2022.

Pohyby plavidel vysledoval bývalý důstojník britské námořní rozvědky, který do svého odchodu do výslužby v roce 2018 pracoval na odposleších ruské Baltské flotily. Někdejší důstojník řekl, že ruské plavidlo Sibirjakov v červnu loňského roku obeplulo po nezvyklé navigační trase místo, kde později plynovod vybuchl. Začalo také komunikovat v utajeném režimu.

Předpokládá se přitom, že plavidlo Sibirjakov dokáže provádět podmořský průzkum a mapování a také vypustit malé podmořské vozítko. Týden předtím se ve stejné oblasti pohybovalo také další ruské nejmenované plavidlo.

Vlečný člun SB-123 dorazil do oblasti pouhých pět dní před výbuchy. Rádiová komunikace naznačuje, že na místě setrval celý večer a noc, než se vydal na cestu zpátky do Ruska, uvedly dánská stanice DR, norská NRK, švédská SVT a finská Yle. Tvrzení o podezřelých pohybech ruských lodí v daném období potvrzují podle severských médií i satelitní snímky.

Potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále do Evropy, v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy. V tu dobu plynovodem Nord Stream 1 plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 sice byl dokončen, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu a protiruským sankcím nebyl spuštěn.

Kdo stál za poškozením plynovodů, dosud není jasné. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země. Západní politici ruská obvinění odmítli a někteří z nich naopak z útoku na plynovody obvinili Moskvu. List The New York Times později napsal, že za sabotáží mohla být proukrajinská skupina. Také Kyjev ale jakékoli zapojení do věci odmítá.

Minulý měsíc severská veřejnoprávní média ve svém investigativním dokumentárním seriálu uvedla, že Rusko využívá flotilu plavidel maskovaných jako rybářské a výzkumné lodě, s jejichž pomocí plánuje sabotáže větrných elektráren, plynovodů a komunikačních kabelů v Severním moři.

Kreml v reakci uvedl, že se severská média mýlí a Rusko obviňují ze špionáže nepodloženě.