V Evropě přibývá sabotáží, od výbušnin po drony na letištích. Proč je těchto incidentů právě teď tolik a co tím Rusko sleduje?
Protože Rusko zjistilo, že v šedé zóně může Evropě způsobovat reálné škody za relativně nízkou cenu a s omezeným rizikem odvety. Nemusí poslat tank přes hranici NATO. Stačí poškodit infrastrukturu, zapálit sklad, provést kybernetický útok nebo najmout člověka přes Telegram. Cíle jsou podle mě tři.
Nemyslím si, že Rusové chtěli selhat. Ale když operace selže, dokážou využít i její neúspěch.