Irácký premiér Muhammad Šijá as-Súdání oznámil po telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, že se odloží první arabsko-ruský summit. Irák nyní předsedá Lize Arabských států.
Ruská prezidentská kancelář odůvodnila rozhodnutí tím, že ve světle probíhajícího mírového procesu v Pásmu Gazy by řada arabských států nemohla přijet. „Byla to moje iniciativa,“ prohlásil Putin na návštěvě Tádžikistánu. „Udělal jsem to právě proto, že nechci zasahovat do procesu, který, jak doufáme, byl nyní nastolen a mimochodem probíhá z iniciativy a za přímé účasti Trumpa na Blízkém východě“.
Šéf Kremlu zároveň označil dění v Pásmu Gazy za Trumpův úspěch a naznačil, že by mu dal Nobelovu cenu míru. „Pokud se podaří dosáhnout všeho, o co Donald usiloval, vše, o čem mluvil a vše, co se snaží udělat, bude to historická událost,“ míní Putin.
Agentura Bloomberg ale podává trochu jiné vysvětlení. Podle ní Kreml akci příští středu zrušil, protože velká část arabských lídrů neprojevila o summit velký zájem. Z 22 států Ligy arabských států se hodlali události zúčastnit lídři Sýrie či právě Iráku. Těžké váhy regionu jako Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty či Egypt, oficiálně své návštěvy nepotvrdily.
Zdroj obeznámený s přípravami akce sdělil Bloombergu, že Kreml summit považoval za jednu z nejdůležitějších zahraničněpolitických akcí. Jeho cílem bylo dát západním vůdcům, zejména americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, najevo, že Rusko má v arabském světě podporu a vliv.
Kreml je ze zrušení summitu zklamaný. Věří ale, že se uskuteční jindy, dodal zdroj.
„V současné době předběžně uvažujeme o listopadu, v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet situace v souvislosti s realizací Trumpova plánu Trumpa a tak dále,“ uvedl zahraniční poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. Termín podle něj bude stanovený na základě toho, co „doporučí naši arabští přátelé“.
Rusko po napadení Ukrajiny ztrácí vliv na Blízkém východě. Velkou ránu mu zasadil pád režimu Bašára Al Asada v Sýrii, který byl jeho hlavním spojencem v regionu.