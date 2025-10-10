Zrušit to byla moje iniciativa, řekl Putin, když mu na arabský summit nikdo nepřijel

Autor:
  19:57
Kreml si hodně sliboval od první rusko-arabské konference, která se měla konat 15. října. Mnozí arabští lídři ale neprojevili zájem a Rusko akci zrušilo s tím, že ji chce udělat v jiném termínu. Mluví přitom o listopadu. Oficiálně tvrdí, že akci pozastavilo kvůli mírovému procesu v Pásmu Gazy iniciovaného americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu...

Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu Společenství nezávislých států v Dušanbe v Tádžikistánu. (10. října 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin s iráckým premiérem . Muhammadem Šijou...
Prezident Spojených arabským emirátů Muhammad ibn Zájid Ál Nahján se při...
Prezident Spojených arabským emirátů Muhammad ibn Zájid Ál Nahján se při...
Prezident Spojených arabským emirátů Muhammad ibn Zájid Ál Nahján se při...
8 fotografií

Irácký premiér Muhammad Šijá as-Súdání oznámil po telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, že se odloží první arabsko-ruský summit. Irák nyní předsedá Lize Arabských států.

Ruská prezidentská kancelář odůvodnila rozhodnutí tím, že ve světle probíhajícího mírového procesu v Pásmu Gazy by řada arabských států nemohla přijet. „Byla to moje iniciativa,“ prohlásil Putin na návštěvě Tádžikistánu. „Udělal jsem to právě proto, že nechci zasahovat do procesu, který, jak doufáme, byl nyní nastolen a mimochodem probíhá z iniciativy a za přímé účasti Trumpa na Blízkém východě“.

Šéf Kremlu zároveň označil dění v Pásmu Gazy za Trumpův úspěch a naznačil, že by mu dal Nobelovu cenu míru. „Pokud se podaří dosáhnout všeho, o co Donald usiloval, vše, o čem mluvil a vše, co se snaží udělat, bude to historická událost,“ míní Putin.

Agentura Bloomberg ale podává trochu jiné vysvětlení. Podle ní Kreml akci příští středu zrušil, protože velká část arabských lídrů neprojevila o summit velký zájem. Z 22 států Ligy arabských států se hodlali události zúčastnit lídři Sýrie či právě Iráku. Těžké váhy regionu jako Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty či Egypt, oficiálně své návštěvy nepotvrdily.

Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

Zdroj obeznámený s přípravami akce sdělil Bloombergu, že Kreml summit považoval za jednu z nejdůležitějších zahraničněpolitických akcí. Jeho cílem bylo dát západním vůdcům, zejména americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, najevo, že Rusko má v arabském světě podporu a vliv.

Kreml je ze zrušení summitu zklamaný. Věří ale, že se uskuteční jindy, dodal zdroj.

„V současné době předběžně uvažujeme o listopadu, v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet situace v souvislosti s realizací Trumpova plánu Trumpa a tak dále,“ uvedl zahraniční poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. Termín podle něj bude stanovený na základě toho, co „doporučí naši arabští přátelé“.

Rusko po napadení Ukrajiny ztrácí vliv na Blízkém východě. Velkou ránu mu zasadil pád režimu Bašára Al Asada v Sýrii, který byl jeho hlavním spojencem v regionu.

Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Zavedl Trump Burger. Není mu to ale nic platné, z USA ho stejně vyhošťují

Vytvořil byznys, který zasvětil tematice osobnosti Donalda Trumpa. Ani to ho však nezachránilo před zatčením Imigrační a celní policií Spojených států (ICE). Restaurace Trump Burger, které v Texasu...

10. října 2025  20:15

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

10. října 2025  5:23,  aktualizováno  20:01

Spadla klec. Velký loutkář nastolil v Gruzii vládu jedné strany, Moskva si lebedí

Premium

Gruzie se blíží k prvnímu výročí parlamentních voleb, které zemi nasměrovaly k autokracii. Vládnoucí strana Gruzínský sen likviduje opozici i nezávislá média, za mřížemi je asi sedmdesát politických...

10. října 2025

Jako zmocněnkyně pro lidská práva může Šimáčková Laurenčíková skončit

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková je připravená skončit ve funkci po nástupu nového kabinetu. Strany vznikající nové vládní koalice mají jiný postoj k ochraně...

10. října 2025  19:38,  aktualizováno  19:58

Zrušit to byla moje iniciativa, řekl Putin, když mu na arabský summit nikdo nepřijel

Kreml si hodně sliboval od první rusko-arabské konference, která se měla konat 15. října. Mnozí arabští lídři ale neprojevili zájem a Rusko akci zrušilo s tím, že ji chce udělat v jiném termínu....

10. října 2025  19:57

V USA vybuchla továrna na munici. Kvůli dalším explozím se záchranáři drží zpátky

Několik mrtvých si v pátek vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee, řada dalších lidí je pohřešována. Záchranáři se kvůli sekundárním explozím musí stále držet mimo...

10. října 2025  19:51

Budu vás před invazí bránit, slibuje Trump Finům. Španělsko by z NATO vyloučil

Americký prezident Donald Trump finského prezidenta Alexandera Stubba ujistil, že by Spojené státy přispěchaly Finsku na pomoc, pokud by ho Rusko napadlo. Při jejich čtvrtečním setkání v Oválné...

9. října 2025  22:27,  aktualizováno  10.10 19:42

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

10. října 2025  19:35

PŘEHLEDNĚ: Kdo může zasednout v nové vládě Andreje Babiše?

Možný budoucí premiér Andrej Babiš sice ještě neoznámil složení své nové vlády, ale některá jména pravděpodobných ministrů už jsou veřejně známá. V kabinetu nejspíš zasednou zkušení politici hnutí,...

10. října 2025  13:36,  aktualizováno  19:03

Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

Nobelova cena za mír dá venezuelskému lidu impulz v boji za svobodu, uvedla letošní laureátka a lídryně tamní opozice María Corina Machadová na síti X. Cenu věnovala nejen venezuelskému lidu, ale i...

10. října 2025  18:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Bavorská obec dostala od mladých vulgární označení. Nestydaté, míní místní

Internetová platforma pro mládež funk dala bavorské obec Haidmühle na hranicích s Českem poněkud nelichotivé označení. Místní se proti hodnocení vymezili a poukázali na kouzlo městečka v malebné...

10. října 2025  18:22

Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o...

10. října 2025  18:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.