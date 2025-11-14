Vinen z extremismu. V Rusku odsoudili majitele LGBT cestovky, ač je rok po smrti

Kotov, který provozoval cestovní agenturu Men Travel, čelil obvinění z organizování činnosti „extremistické organizace“ a později i z používání nezletilých k distribuci pornografie.
Podstata obvinění z extremismu spočívala v tom, že jeho agentura pořádala zájezdy pro LGBT+ klienty, jako byla plavba po Volze nebo plánovaná novoroční cesta do Egypta. Kotov obvinění popíral a hájil se tím, že šlo o běžné komerční turistické zájezdy.
Obvinění přímo souvisí s kontroverzním rozhodnutím ruského Nejvyššího soudu z konce roku 2023. Ten tehdy prohlásil takzvané „mezinárodní LGBT hnutí“ za extremistickou organizaci, čímž v podstatě kriminalizoval jakékoli veřejné projevy LGBT+ komunity a jejího aktivismu v zemi.
Andrej Kotov byl zadržen v listopadu 2024. Krátce poté u soudu vypověděl, že ho policie při zatýkání zbila, bila pěstmi a použila taser. Organizace na ochranu lidských práv navíc upozornily, že mu bachaři odpírali teplé oblečení a potřebné léky.
Necelé dva měsíce po svém zadržení, 29. prosince 2024, nalezli Kotova mrtvého ve své cele ve vazební věznici v Moskvě. Oficiální verze státních vyšetřovatelů uvedla jako příčinu smrti sebevraždu.
Samotné soudní slyšení v tomto bizarním případě probíhalo od června za zavřenými dveřmi. Po vynesení posmrtného rozsudku byl proces formálně uzavřen z důvodu smrti obžalovaného. Podle organizací na ochranu lidských práv slouží demonstrativní pokračování soudních procesů i po smrti obviněného k zastrašování členů ruské LGBT+ komunity.