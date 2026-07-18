Federální úřad pro leteckou dopravu (Rosaviacija) vydal certifikát pro Il-114-300. Vyšlo tak najevo, že moderní letoun nedosahuje možností svého předchůdce Il-114-100, vyvinutého v 80. letech 20. století, jehož se vyrobilo pouhých dvacet kusů.
Il-114-100 dostal certifikaci, aby mohl operovat v teplotách od -30 do +45 °C. Jeho nástupce podle leteckého úřadu může fungovat ve výrazně omezenějším režimu: -9 až +25 °C.
Zatímco Il-114-100 obsahoval kanadské motory a americké pomocné energetické jednotky, jeho náhradník je celý sestavený výhradně z ruských součástek.