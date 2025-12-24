Na letišti Uralského závodu civilního letectví se uskutečnila zkouška s motorem VK-800 a vrtulemi AV-901, které ruští konstruktéři nově osadili do letounu Bajkal. Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo video zachycující vzlet stroje během testů.
Certifikační proces motoru a vrtule chce výrobce dokončit v první polovině příštího roku. Devítimístný Bajkal cílí především na regionální a místní letecké linky, kde má postupně nahradit dosluhující An-2.
Projekt v minulosti čelil opakovaným odkladům, zejména kvůli nutnosti nahradit původní americké komponenty ruskými systémy po zavedení sankcí po vpádu moskevských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022.
Modernizovaná verze letounu počítá s doletem 745 kilometrů při užitečném zatížení 1,5 tuny. První dodávky provozovatelům plánuje výrobce na roky 2027 až 2031.