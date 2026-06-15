Rusům na Sibiři spadl bombardér Tu-22 používaný proti Ukrajině, řítil se střemhlav

K havárii letounu Tu-22M3 došlo při plánovaném výcvikovém letu při přistání. Posádka se katapultovala,“ uvedlo ministerstvo s tím, že letoun letěl bez výzbroje a na zemi nedošlo k žádným škodám.
Neověřené záběry nehody, které se objevily na sociálních sítích, zachycovaly letadlo, jak se řítí nosem dolů do hustě zalesněné oblasti nedaleko břehů řeky Angara. Po dopadu se objevil obrovský sloup dýmu.
Rusko během své rozsáhlé invaze opakovaně využívalo bombardéry Tu-22M3 k provádění raketových útoků na velké vzdálenosti proti Ukrajině.