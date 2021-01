Ruský vesničan z lesa odvezl popadané stromy, hrozí mu sedm let vězení

Snad každý český chalupář to zná: zima cení zoubky a chce do chaloupky, zásoby v dřevníku se však povážlivě tenčí a palivové dřevo je drahé. Avšak za chalupou je les, kvůli kůrovci a suchu plný popadaných soušek. Copak bude někomu vadit, když jich pár zmizí?

V Rusku na to mají už dva roky zákon. Občané podle něj mají právo odnášet z lesa suché a mrtvé stromy nebo jejich části ležící na zemi, aniž by na to museli mít speciální povolení. Účelem legislativy je rychlejší vyčištění lesa po vichřicích a jiných lesních kalamitách. A obyčejný člověk se bude mít o trochu lépe.

Na to zřejmě spoléhal i Gennadij Tolčonkov z obce Zvěrevo ležící asi pět set kilometrů východně od Moskvy. Z lesa si odvezl domů několik stromů vyvrácených větrem. O několik dní později ho však navštívila policie a obvinila z nezákonného kácení lesního porostu.

Policie tvrdí, že Tolčonkov povalil traktorem celkem třináct stromů. Vesničan to odmítá: v reportáži pro místní televizi Če! ukazuje, že polámaným stromům už hnijí kořeny a usychají větve. Místní úřady podle něj polomy neodklízejí, což prý místní ohrožuje při pohybu v lese.



Úřadům dokonce navrhl experiment: zkuste si traktorem pokácet vzrostlý strom – vždyť je to nemožné! Neobvyklá výzva však zůstala oslyšena a policie mu povolení pilu a traktor zabavila. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu pokuta až tři miliony rublů (asi 870 000 korun) nebo až sedm let vězení.

Případ vzbudil v Rusku poměrně velkou pozornost. Kolem výkladu dva roky starého zákona je totiž stále dost nejasností. Není totiž jasné, jaké dříví se vlastně může sbírat. Představitelé lesní správy tvrdí, že se vztahuje jen na dřevo nízké kvality a lidé při jeho sběru nesmějí použít pilu.

Tolčonkov si podle nich přivlastnil čerstvé a kvalitní dřevo, které by bylo možné prodat na pilu. Světlana Žamaletdinovová z místní lesní správy dokonce prohlásila, že stíhaný vesničan si z něho už začal stavět „jakýsi objekt“.